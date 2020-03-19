新冠肺炎︳留學生歐洲返台上機噴酒精消毒　被外國乘客嘲笑是瘋子

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球肆虐，歐美確診個案不斷上升，不過大部分國家政府仍不建議國民戴口罩，見到亞洲人戴口罩保護自己甚至會出言嘲笑。一名海外留學的台灣網民日前分享，自己坐飛機時戴口罩及用酒精消毒座位，卻被外國人狂笑的經歷，直言歐洲人「根本沒有防疫觀念」。

女網民一上飛機就拿酒精在座位附近到處噴，卻被外國人嘲笑。（Dcard圖片）

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該名女網民日前在討論區「Dcard」上發文，上個月她從歐洲返台，一上飛機，她就拿一小罐消毒酒精在座位附近到處噴，旁邊的外國乘客見到後，便告訴她「如果妳想，妳也可以幫我的座位噴一噴」（if you want ,you can also spray my seat），樓主以為外國客也擔心衛生，就一起噴了，沒想到噴完後，「他開始跟另一個乘客嘲笑我，說我是瘋子」，令樓主也十分無言。

樓主說，在歐洲戴口罩走在路上，都「被別人認為你有病」，樓主朋友只好安慰她，「命是自己的，要笑給他笑」。她又指坐飛機時遇到同學，對方也認為只有病人才戴口罩，樓主問「那如果感冒了怎麼辦，怎麼出門」，不料對方竟稱「就到處咳嗽，讓大家一起感冒」，讓樓主完全傻眼。

現在歐洲疫情爆發，樓主指「真的一點都不意外」，他們根本沒有防疫觀念，媒體新聞也不關注。她又稱讚台灣「真的是走在世界最前端，醫療如此進步」，衛生教育也很重要，令民眾對很多事情都有基本概念。

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