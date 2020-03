新冠肺炎︳留學生歐洲返台上機噴酒精消毒　被外國乘客嘲笑是瘋子

新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球肆虐,歐美確診個案不斷上升,不過大部分國家政府仍不建議國民戴口罩,見到亞洲人戴口罩保護自己甚至會出言嘲笑。一名海外留學的台灣網民日前分享,自己坐飛機時戴口罩及用酒精消毒座位,卻被外國人狂笑的經歷,直言歐洲人「根本沒有防疫觀念」。

女網民一上飛機就拿酒精在座位附近到處噴,卻被外國人嘲笑。(Dcard圖片)

該名女網民日前在討論區「Dcard」上發文,上個月她從歐洲返台,一上飛機,她就拿一小罐消毒酒精在座位附近到處噴,旁邊的外國乘客見到後,便告訴她「如果妳想,妳也可以幫我的座位噴一噴」(if you want ,you can also spray my seat),樓主以為外國客也擔心衛生,就一起噴了,沒想到噴完後,「他開始跟另一個乘客嘲笑我,說我是瘋子」,令樓主也十分無言。

樓主說,在歐洲戴口罩走在路上,都「被別人認為你有病」,樓主朋友只好安慰她,「命是自己的,要笑給他笑」。她又指坐飛機時遇到同學,對方也認為只有病人才戴口罩,樓主問「那如果感冒了怎麼辦,怎麼出門」,不料對方竟稱「就到處咳嗽,讓大家一起感冒」,讓樓主完全傻眼。

現在歐洲疫情爆發,樓主指「真的一點都不意外」,他們根本沒有防疫觀念,媒體新聞也不關注。她又稱讚台灣「真的是走在世界最前端,醫療如此進步」,衛生教育也很重要,令民眾對很多事情都有基本概念。

