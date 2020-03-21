做練習生8年僅出道3周　韓國樂團鼓手舞台上一個舉動即被炒

在韓國出道做藝人必須經歷艱苦的練習生階段，唔好彩隨時等足10年。樂隊About U（어바우츄）的鼓手Victor當了8年練習生後終出道，最近樂隊難得有機會在電視台演出，出演3周後他卻因在台上折斷鼓棍，隨即被電視台「封殺」以及退團。

Victor所屬樂隊日前到出演電視台音樂節目，.他於歌曲結束時折斷鼓棍，因而被公司要求退團。（「SBS KPOP」YouTube影片截圖）

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現年25歲的Victor為巴西人，多年前因嚮往K-POP音樂而到韓國發展，在他當了8年的練習生後，終於在2018年隨About U出道，但由於人氣不高，團體即使推出新歌，也難以到電視台宣傳。直至最近，他們終獲在SBS電視台音樂節目《人氣歌謠》宣傳新歌的機會。

3月8日播出的節目中，Victor與團員傾情演出，他在歌曲結束時突然拗斷鼓棍。據Victor事後上傳的YouTube影片，他氣憤地指：「我又不是拆斷人的頸，而只是鼓棍」，公司代表在節目後便對他表示「我們無法繼續和你合作」，令他大感錯愕。

Victor表示，現仍未向父母透露遭退團一事，希望網民能幫忙保密，又指當他的YouTube一旦有10萬訂閱，便能拿着「白銀獎牌」再跟母親說。他亦未有因退團事件而灰心，在影片中坦言：「我剩下的人生還很漫長，加油吧！」

Victor所屬公司近日回應事件，表示Victor過往持續作出「突發性行為」，公司需保護旗下藝人，並透露他雖無法繼續參與團體活動，但專屬合約仍然有效。

目前About U的演出片段仍未「下架」，但Victor的單獨影片則已被電視台刪除，據悉他折斷鼓棍的行為被電視台視為「有暴力傾向的動作」，經紀公司為了團體發展，故決定讓Victor退團。