2016年三十晚縱火燒死6名家人　台灣死囚翁仁賢被執行死刑伏法

台灣在昨日（1日）執行死刑，被槍決的死囚翁仁賢於2016年三十晚，趁家人聚會時，在家淋電油縱火，燒死父母、姪子姪女等6人，以及4人燒傷。這是總統蔡英文任內執行的第2次死刑，法務部表示，翁仁賢殺害親生父母等人，手段兇殘，視人命如草芥，在用盡所有的救濟程序後，才批准執行死刑。

翁仁賢於2016年三十，趁家人聚會時，在家淋電油縱火，燒死父母、姪子姪女等6人，以及5人燒傷。（自由時報圖片）

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翁仁賢縱火案發生2016年2月7日，當時翁仁賢的大哥翁仁焜和妻子、兒女返回老家，16人一起吃年夜飯，突然翁仁賢在家淋電油縱火，翁仁焜回憶當時吃飯吃到一半聞到汽油味，「你知道嗎，有叫他來吃飯啦他沒來啦，就是小弟啊，縱火的那個啊。」

原來翁仁賢在年三十前一天，就買好20公升汽油，等所有家人準備吃飯時就在屋內灑滿汽油，令所有人都困在客廳，結果導致80多歲父母、一對姪子姪女、姪子的妻子和看護6人死亡。

翁仁賢在1日8時40分左右遭槍決，2槍斃命，遺體9時11分送出台北看守所。(中時新聞圖片)

翁仁賢被捕後出庭期間亦多次口出狂言，表示「多年前就準備要殺害整個家族、滅門了！」到一、二審屢次揚言「不後悔」、「你（翁男兄長）就等着我回來吧！」，甚至辱罵法官「多讀點書」、「Fxxking you know」等，最後被判處死刑。

判決書顯示，翁仁賢（53歲）在7名弟兄中排行最小，長期認為父母偏袒兄長，家人輕視他，2016年2月7日農曆除夕晚間7時許，翁男趁16名親友齊聚老家圍爐吃年夜飯，將20升電油潑灑飯廳內外並點火，造成父母、看護、兄嫂與姪子等6人死亡，另4人遭火燒傷。

翁仁賢於4月1日被執行死刑，對於這個結果，大哥翁仁焜晚間表示，事前沒有收到通知，亦不會出面處理遺體，翁仁賢三哥翁仁君則表示，早沒把翁仁賢當家人，「我也希望法律能夠替世間的人，能把守最後一個天理公道的最後防線，也讓死去的人覺得能夠安息。」