淘寶寄失包裹街頭任揀20蚊3件？　網民心驚：電話地址畀人睇晒！

不少人買福袋就是因為享受未知的驚喜和物超所值的回報，惟別人丟失的包裹，你也想要嗎？有香港淘竇買家發帖，指在街頭看到有人售賣一些網購寄失件，20元任選3件，惟事前不知有什麼。包裹外仍貼有相信是原物主的寄件資料，不少網民看到都大感不安，尤其是曾經丟失的，都擔心自己收不到的包裹，就這樣連同個人資料流落到陌生人手上。

這樣的淘寶，你能接受嗎？（FB「淘寶開心SHARE」）

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有網民在FB「淘寶開心Share」分享照片，有街頭小攤檔放出大批淘寶迷很熟悉的網購袋子，大小長短扁平立體什麼都有，但難估內裏乾坤，賣家舉牌表明是網購寄失貨，20元3件但買家不可拆件。

有網民笑言隨時執到寶，認為價錢吸引，又稱喜歡打開前不知是什麼的尋寶感，有人認為買家不要太天真，不相信賣家沒拆開看過，「有好嘢會留畀你？」，又認為很大機會只是浪費金錢，換來用不着的垃圾。

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不過更多網民關注網購時的個人資料安全問題，有人見每個袋子中其實都有原買家和賣方的資料，不明為何會找不到人，又指包括名字、電話和地址等資料如此公開，很令人擔心會被不法份子利用，特別是不少人都稱曾寄失包裹，原先只感不忿，現在反變不安。

有人直指同樣情況在台灣和內地也曾出現，根本是騙案，大部分都是賣家自行包裝把便宜沒用的東西假裝成包裹引人入局，至於是否有真的寄失件，那就真的天知道了。

同場加映：網購有風險！

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