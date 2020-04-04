粉嶺商場女廁一地芒果皮　嘔完唔沖廁　網民嚇怕憂心清潔姐姐

在新冠肺炎（COVID-19）疫情下出門尤其警惕，不少港人提衞生意識提高。有網民昨日（3日）在粉嶺某商場的女廁發現雪碧及滿地芒果皮，馬桶內都是嘔吐物，直指「好冇品」，難為清潔姐姐，有街坊指這情況並非第一次，發帖希望涉事女子多注意衞生，亦有網民猜測會否與厭食症有關。

有網民於粉嶺花都廣場，發現女廁廁格都是嘔吐物。（fb「上水人大聯盟」）

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該網民在facebook群組「上水人大聯盟」發帖，表示昨晚11時許到粉嶺花都廣場的女廁，竟發現馬桶沒有沖廁並滿是嘔吐物，旁邊還有果皮、咬了一口的芒果和汽水。樓主表示，過去已曾出現相同情況，每次都是晚上11時左右，強調在疫情下大家更應注意衞生，「好心你嘔完清潔返， 難為早更啲清潔姐姐，好冇品囉」。

不少網民被廁格的現場照片嚇怕，「冇公德心…散播細菌」、「嘔到周圍都係都算，沖個廁咁難嗎？」、「洗手間偷食？」亦有人留言時上傳相關照片，稱自己同樣拍攝到廁格情況，並估計嘔吐女子可能患厭食症，故吃完甜食補充血糖，再於廁所扣喉，「上一個月見過佢一次，勁瘦，斯斯文文咁」。

香港精神科醫學院副院長（常務）陳國齡醫生接受《香港01》查詢時表示，單就厭食症而言，其中一類病人會出現扣喉嘔吐的「補償行為」，大部分患者亦會選擇在較秘密的地方進行，不希望被人察覺；厭食症患者會嘔吐因自覺進食了高糖分、高卡路里的食物，水果所含的果糖亦非常高。她提醒，新冠肺炎的病徵包括嘔吐等腸胃問題，市民應多加注意衞生。

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