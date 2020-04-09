K Kwong實測淘寶國產口罩　網民讚勇者無懼　結果超乎預期

市民搶購口罩都心驚驚，有時不是錢的問題，而是怕買錯劣質口罩反中招。化學博士鄺士山（Dr.K Kwong）可說是近月市民的明燈，他以專業知識測試口罩引網民追看，他最新測試淘寶買回來的口罩，網民大讚他勇者，而測試結果也出乎大家意料。

K Kwong實測一款淘寶國產口罩，表示測試結果超乎預期。（K Kwong fb圖片）

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不少人不想捱貴口罩，心思思想去淘寶淘淘寶，惟怕買錯劣罩反出事，K Kwong昨日（9日）出Po，直指「淘寶都有正嘢」，原來他在淘寶買來了一盒口罩，經測試後發現質量不俗，他指「正冇窿熔噴，强靜電，Pass！」，大讚這盒160多元人民幣淘回來的口罩買得過。

網民大讚他是勇者，也對測試結果感意外，不過有人補充指該盒口罩廠商在內地也算著名品牌，如屬真品也有一定質量保證；有人計計數直指也要200元一盒，質量過關也算正常。

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有網民擔心QC問題，留言問K Kwong會否出現面頭一批OK但後面不合格的情況，K Kwong回覆不排除有這可能，但他試了好幾過也合格，不過也有人對內地口罩始終有保留，認為還是在香港買更安心。

事實上疫情下不少網民都指未能從淘寶購買口罩運港，而K Kwong是次測試的品牌，其中一間淘寶店稱大埔有倉可直接出貨，故未受影響，而售價則為158元人民幣，據該店提供資料，有關品牌口罩在2020年中國防護口罩品牌中排第四，另K Kwong測試的藍盒包裝為歐美版，內地版包裝盒則為綠色。

K Kwong教分辨口罩真假 盒面寫BFE、PFE、VFE未必可信

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