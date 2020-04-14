無罩阿姐再現旺角鬧商場職員　網民：佢鍾意戴珠鏈多過口罩

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍未受控，惟不少港人於復活節連假忍不住外出「抖氣」，甚至未有做好防疫措施。有網民昨上載影片，指目擊一名大媽於商場指住職員爆粗大罵，無禮貌不在話下，更令人關注的是大媽竟無戴口罩。後來有網民認出大媽就是早前曾在深水埗爆粗大罵譚仔三哥米線職員，以及曾於港鐵車廂向座位亂噴口水的女子，直言「齋聽聲都知係佢」，亦有人發現她多次重複鬧同一句話，擔心她或許情緒出現問題，或需要向專業人士求助。

一名無帶口罩的大媽昨於商場指住職員爆粗大罵，網民看過片段即認出她早前曾於譚仔三哥及港鐵車廂罵人。（fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」片段截圖）

有網民昨午於facebook群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」分享短片，指於旺角一商場見到一名身穿粉紅色上衣及配戴超大珠鏈的中年女子指着職員大罵，女子並無戴上口罩，疑被拒進入商場後發難，不斷大爆粗口指罵：「死臭X」、「係你先要戴口罩呀」、「我唔啱呀你啱呀」。職員面對大媽表現無奈，只能以對講機通知其他同事，同時請對方離開。大媽則邊走邊罵，走到門口時亦不忘回頭再罵，引來其他市民關注。

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不少網民看過片段，即認出片中大媽就是曾在深水埗爆粗大罵譚仔三哥米線職員，以及曾於港鐵車廂對着乘客指罵，並向座位亂噴口水的女子，「齋聽聲都知係佢」、「我認得佢一身粉紅同埋得嗰一句」，亦有網民擔心她三番四次「出現喺唔同地方鬧同一句說話」，或許是情緒或精神出問題，建議她需向專業人士求助。

另有網民已對大媽指罵別人的行為見怪不怪，反而「錯重點」留意其打扮，發現大媽多次被拍到時都配戴了珠鏈飾物，笑稱「佢鍾意戴珠鏈多過口罩」。更有眼利網民表示，大媽上兩次被拍到時均是直髮，而今次則以曲髮造型示人，開玩笑指「有時間電髮都唔買口罩」。