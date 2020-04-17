【動物之森】打機好似上堂　玩家變蟲魚專家：去轉街市都諗起動森

任天堂遊戲《動物森友會》（動物之森／動森）教會玩家的不只貸款供樓，分分鐘還包括魚類及昆蟲知識。有香港玩家近日在facebook分享趣怪現象，形容自己憑藉遊戲中豐富的捉蟲及釣魚經驗，加上遊戲設計本身太像真，導致現在「去轉街市都諗起動森」，獲不少玩家附和，笑言是「動森症候群」。

有香港玩家近日分享，形容自己因為《動物森友會》而變成魚類和昆蟲專家，「去轉街市都諗起動森」。（遊戲截圖）

自《動物森友會》在3月底面世後，每日準時開Game釣魚、捉蟲變成眾多玩家的習慣，務求豐富角色的圖鑑收藏。一眾玩家突然認識多款昆蟲和魚的品種，就連平時走在街市或路邊，也能立即叫出「巧遇」的昆蟲和魚。

有網民最近在facebook群組「動物之森港交流區」發帖，稱在沙灘看到有品種及顏色獨特的蝴蝶，大批玩家看到照片後即認出「青帶鳳蝶」，齊齊化身昆蟲大師，對白粉蝶、大藍閃蝶等品種皆娓娓道來。即使在現實中走到街市或超市，同樣有如駕輕就熟的師奶，腦海彈出動森的畫面，準確認出條石鯛等魚類。

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玩遊戲也能長知識，許多玩家歸功《動物森友會》製作仔細，魚和昆蟲的外觀都與現實非常相似，「竟然真係同動森嗰隻一樣樣」、「搞到我哋好黐線」、「成日見到，估唔到現實真係咁樣樣」。

（facebook）

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