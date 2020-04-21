負油價震驚網民　連登仔發現燈神媽咪麵月中睇好：代表作燈到負數

油價出現前所未見的黑天鵝大跌！昨晚紐約5月期油歷史性首次出現負價格，購買原油竟然有錢收，令不少人都難以置信。事件引來網民們熱烈討論，更有人笑指自己近月見證不少經濟大事，比長者們更有見識，有資格諷刺他們未見過風浪，「我3個月見識已經係佢地嘅70年見識」。

昨晚紐約5月期油收報負37.63美元，大跌超過300%。（Reuters）

新冠肺炎疫情下，環球經濟疲弱令原油需求暴跌，油價近月跌跌不休。昨晚紐約5月期油收報負37.63美元，大跌超過300%，原因之一是原油儲存設施已見爆滿，生產商寧願以負價格賣走原油，另外一個原因是原油結算日期已到，如果不平倉就會收到實物，於是被迫以低價平倉，而ETF需要轉倉至下月期油亦令跌勢加劇。

油價歷史性負數令不少網民都熱烈討論，有人引述近月來美股從高位快速回落，兩星期內已經4度熔斷，甚至出現根本沒有人想像過的負油價，笑指就算有七、八十歲的長者其實「未見過風浪」，今年只玩3個月美股已經可以「看破紅塵」，「我3個月見識已經係佢地嘅70年見識」。

有網民翻舊帳，說原來在10日之前（4月11日）連登討論區股海明燈「媽咪麵」（麵神）曾經看好油價。（Reuters）

另外亦有網民翻舊帳，說原來在10日前（即4月11日）連登討論區股海明燈「媽咪麵」（麵神）曾經看好油價，更問三大油公司股票及與油價相關的交易買賣基金F三星原油期（3175）哪個較值得買入。媽咪麵出Po後油價一度上升，令網民以為麵神破燈，直至昨晚才知道媽咪麵燈力無窮無盡，成功將期油燈至負數。

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彭博於4月7日曾報道，指有交易員購入1000張價格為0.5美元的原油期貨沽貨期權，交易額為1萬美元。報道認為，多國產油商減產令原油價格下跌至個位數的可能性變低，「近期原油價格波幅之大，這一張0.5美元的期權交易合約似乎是一張對沖全球需求下降的彩票」。

截止今（21日）12時，5月期油價格已經大幅回升超過一倍至1.36美元，雖然重回正數，但仍然處於低水平的價格。

同場加映！（香港01製圖）

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