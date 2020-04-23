柴灣居民窗外掛衣服　遭樓上住戶淋漂白水濺中　怒斥自私冇公德心

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，漂白水是家居不可缺少的物品，不過有柴灣居民就在網上投訴指，樓上住戶將漂白水倒出窗外，漂白水沾到她的衣服，令衣服出現一撻撻的漂白水迹，樓主直斥行為自私、無公德心。

圖中可見，樓主一件灰色和粉紅色的衣服都被漂白水濺中，出現一撻撻白了的位置。(柴灣人柴灣事 fb圖片)

該名網民在facebook群組「柴灣人柴灣事」發文，表示「點解會有人咁自私，咁無公德心，喺窗外淋漂白水落底層住戶，搞到晒係窗外嘅十幾件衫全都遭殃」。

圖中可見，樓主一件灰色和粉紅色的衣服都被漂白水濺中，出現一撻撻白了的位置，尤其是灰色衫的衣袖上特別嚴重，被漂白的面積較大。

樓主說，樓上倒出來的漂白水沾到她的衣服，令衣服出現一撻撻的漂白水痕跡。(資料圖片)

樓主之後補充，她住在翠灣邨，有網民則稱自己住興華邨和曉翠苑都有類似的情況，「我都中左，興華邨，興翠樓16室果邊成日中」。不少都批評倒漂白水的行為，「黐線！唔明點解唔倒自己屋企個廁所，要倒落街！而家就話中衫，萬一中到途人對眼呢？」、「冇公德心，等天收佢」。

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