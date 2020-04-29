健康百科｜恐怖！釘槍打歪鐵釘反彈刺中眼球　台工人急送院做手術

地盤工作隨時發生恐怖意外！近日台灣一名男子於工作的時候，不慎於使用釘槍的時候被打歪的釘反彈擊中眼球，狀甚恐怖。男子被送到醫院之後即接受手術，隨後再經過矯正視力康復，醫生提醒如果遇上同類事件，千萬不要自行拔除異物，以免傷害更多眼球組織。

台灣台中一名22歲的姓鄭男工人早前於工作的時候使用釘槍，但不幸因為「釘槍打歪」而令釘子反彈，再高速擊中眼球。（中國醫藥大學附設醫院圖片）

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台灣台中一名22歲的姓鄭男工人早前於工作的時候使用釘槍，但不幸因為「釘槍打歪」而令釘子反彈，再高速擊中眼球。鄭男受傷後立即報警求助，由救護車送到醫院進行手術，移除鐵釘及受傷的水晶體再修補眼球。鄭男傷勢穩定之後，醫生就再為他植入人工水晶體，覆診兩個月之後視力回復正常水平。鄭男沒有被鐵釘刺穿眼球，亦沒有傷到視覺神經，算是運氣好的案例。

中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心夏寧憶醫生表示，類似眼球內傷的情況並不少見，及後可能令眼睛內出血、視網膜脫落、眼球感染或是發炎，甚至可以導致視力喪失。

夏寧憶醫生提到，取出異物後做手術縫合傷口，再配方抗生素治療，即可預防發炎，之後再根據傷勢及併發症又進行不同治療。不過至於視力是否可以恢復，需要視傷勢而定。她亦提到，雖然眼球受傷後不少人會想盡快移取異物，但強調傷者不要自己移除異物，以免對眼球造成更多傷害。而且預防勝於治療，進行有可能有異物入眼的活動是，就應該要戴護目鏡。

（ETToday）

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