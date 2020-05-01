富商「劉公子」3日內兩度現身　收限聚令告票　萬元Dior裇衫囑目

「我有理由抗辯，你叫我死就去死呀？」網民周二（28日）在中環ifc發起「中環和你Sing」活動，曾因拍下警察及藝人肉照惹上官非的同志富商「劉公子」劉定成，因現身ifc被指違反「限聚令」，收到定額罰款告票，當時他霸氣回應稱拒交罰款。2天後的昨晚（30日）是「8.31事件」八個月，有網民到太子站獻花紀念，旺角一帶有大批警員戒備，劉公子再度現身旺角，其「富貴」裝扮惹起網民關注。

「劉公子」劉定成現身IFC內，結果被指違反限聚令收罰款通知。（資料圖片）

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原來劉公子3日內兩度現身，上身穿着同款不同顏色的Dior襯衫，Dior官網顯示，該款「DIOR OBLIQUE彩色斜紋真絲短袖夏威夷襯衫」分別有棗紅色及淺藍色，每件承惠1萬元。網民讚嘆劉公子對Dior的熱愛程度，更有人猜想他對鍾愛的衣服款式，可能是「唔同顏色都要每樣要一件」，笑說「難怪一出嚟就貴氣迫人」。

昨晚劉公子在旺角新寶戲院附近出現時，打扮亦絕不「MK」，除了上身是1萬元的Dior襯衫，腳下波鞋來頭亦不能小覷，只見藍色波鞋有一條黑帶，白色英文字正是「DIOR」，該款低筒波鞋同樣惹來網民關注。據了解，該鞋款是「Dior Oblique B21 Runners Blue」，在香港官網未見該款波鞋出售，但英國boinclo網站則有存貨，顯示原價是650英鎊（約6330港元），現特價590英鎊（約5740港元）。有網民指劉公子身穿的牛仔褲應是貴價貨，但暫未有人認出屬哪個品牌，「佢着得上身都唔會係平嘢」。

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