【固執的堅持】倉鼠摩打腳跑轉盤狂飛走　台女大讚超治癒

倉鼠的可愛果然無法抵擋，有台灣網民近日分享片段，表示於夜市一攤檔發現可愛的倉鼠在跑轉盤。樓主稱，倉鼠猶如裝了摩打一樣不斷跑，就算轉太快被飛走了，牠亦會再次跑上轉盤重複動作，非常爆笑。樓主稱，因為畫面太治癒，不自覺在旁看了很久，其他網民亦留言笑稱倉鼠很有毅力。

台女於夜市行逛時發現一攤位放着有倉鼠的箱子，其中一隻倉鼠更在玩轉盤。（Facebook片段截圖）

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台女最近於facebook分享片段，表示於夜市行逛時發現一攤位放着有倉鼠的箱子，其中一隻倉鼠更在玩轉盤，台女於是停下腳步觀察，發現最爆笑一幕。

片中可見，可愛的倉鼠一直在粉紅轉盤上跑，但當轉盤轉得太快，倉鼠無力再跑，瞬間被飛走，不過倉鼠堅毅不屈的精神使牠無懼離心力，繼續上去轉盤跑，近1分鐘內連續重複跑了5次，樓主驚嘆倉鼠的堅持，又言：「看了好療癒，害我站在夜市攤位前看了好久！身上好像裝了金頂電池」。

片段引來不少網民留言，笑稱倉鼠可能在減肥，「是極限運動啊」、「太好笑了吧」、「牠真的很堅持」、「不暈嗎」、「玩上癮了」。有網民更表示想起家中的倉鼠也有此嗜好，「牠們可以當好朋友了」、「前幾天也是看着自己的倉鼠在跑」。

（Facebook）