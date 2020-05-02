200萬人仔怕危險唔存銀行　老夫婦「奇招」放屋企5年變悲劇蝕50萬

財不可露眼，但不露眼的方法有千百種，存入銀行或放床下底都算合理，惟安徽省一間銀行職員最近卻遇到村民帶着殘舊紙鈔要求兌換，方得知有人在家中庭院埋了200多萬（人民幣，下同）現金，並且事隔5年後挖出地面，才發現已成為「悲劇」，損失至少四分一本金。

安徽省一名村民日前發現父母將200萬人民幣現金埋在地下，她挖出鈔票後，卻大部分都腐爛，或者一碰即碎。（網上圖片）

事緣於安徽淮北市一名村民的父母，過去做生意賺了200多萬元，但他們不敢亂花，加上看到電視節目稱存入銀行或會被偷，故5年前選擇捆好一疊疊，埋到庭院地下。直至最近，村民從父母得知「家藏巨款」後，連忙挖出現金，可惜已經變得腐爛、滿佈污迹，大部分更已粘在一起，甚至一碰即碎。

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村民後來帶着部分鈔票到銀行，就連行長也驚訝表示自己工作30多年，「從來沒有見過這麼多殘幣」。銀行即安排兩人專門分離舊鈔，全體員工下班後，更要加班點算整理。

老一輩擔心錢放銀行不夠安全，可惜埋在地底也令他們損失數十萬。（影片截圖）

最後經銀行鑑定，該村民的200萬元中，大約有四分之一無法兌換，即損失約50萬元。不過有網民認為若加上銀行在這5年間的利息，還能額外賺取40多萬元，因此前前後後已損失近百萬；或者投資房地產的話，亦可能早有「斬獲」，可惜最後卻埋在地下不見天日。

（綜合）