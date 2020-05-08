屯門大媽隨地吐痰再將鼻涕抹欄杆　被指缺德播毒：我唔覺羞恥喎

新冠肺炎（COVID-19）疫情有緩和迹象，但市民都不敢放鬆，仍繼續保持個人衛生好好防疫。不過屯門一名鄉音大媽卻被拍得在巴士站對開「播毒」，不但向馬路邊吐痰，又除下口罩咳嗽及用手指抹落欄杆，拍片者見狀上前指責她有違公德，對方竟反駁：「我有病咩？你先有病！」

屯門一名大媽被拍得向馬路邊吐痰，又除下口罩咳嗽及用手指抹落欄杆。（影片截圖）

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該網民今日（8日）在facebook發文，指自己每天早上約7時10分，在屯門田景何壽基小學對出巴士站附近經常看到這位大媽，「朝朝吐痰擤鼻涕，除口罩大力咳，仲要將啲不明物體抹落扶手欄杆散播病毒」。

從影片可見，一名拉低了口罩的大媽從巴士站走到單車路上的扶手欄杆旁，其後用力擤鼻涕到地上，又用來擤鼻涕的手抹一抹欄杆，其後也沒戴好口罩就走回巴士站繼續候車。

↓↓↓ 大媽鼻涕抹欄杆過程逐格睇 ↓↓↓

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拍片者不禁上前指責其行為極不衛生，「你覺唔覺得羞恥啊」，但大媽卻一句反駁：「唔覺喎，關你叉事」拍片者其後繼續批評她散播病毒，她則回應「我有病咩？你先有病！」，又緊盯鏡頭說：「你咪演（影）囉，演（影）個飽囉！」未幾巴士到達，大媽隨即登車離開。

另一短片顯示大媽坐在馬路邊吐痰。（影片截圖）

樓主其後補充指，自己已「捕咗好多日」，難以忍受這種污糟邋遢的人。網民看完短片都鬧爆自私，又說「好嘔心囉！要吐留屋企啦」。