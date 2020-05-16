新《流金歲月》劉詩詩倪妮衝擊鍾楚紅張曼玉　再現亦舒筆下姐妹情

「我成功，她不妒嫉；我委靡，她不輕視。」亦舒小說《流金歲月》的朱鎖鎖和蔣南孫便是這樣一對摯友，小說曾於1988年改編為電影，鍾楚紅、張曼玉擔任女主角被影迷奉為經典。電視劇版月前正式拍攝，劉詩詩、倪妮出演劇中靈魂，兩人劇照近日曝光，即引起網民熱議，狂把新舊版本拿來比較。

亦舒小說《流金歲月》曾於1998年以電影形式上映，由楊凡編劇兼執導，鍾楚紅、張曼玉領銜主演。（電影《流金歲月》劇照）

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亦舒於1987年出版小說《流金歲月》，書中以70、80年代香港為背景，講述兩個女人在社會浮沉、互相扶持的故事。女主角之一「蔣南孫」前半生是富家千金，後來家道中落，經歷磨練成為知性獨立女性；另一女主角「朱鎖鎖」則出身普通人家，但與南孫一樣有才有貌，風情萬種，一生敢於爭取所想。

小說出版翌年即被導演楊凡拍成電影，但閨蜜情深改編為「兩女爭一男」戲碼，兩位女主角鍾楚紅、張曼玉把書中人演活。事隔32年，小說再被改編為內地電視劇，兩位80後當家花旦劉詩詩、倪妮主演，不少網民一看選角都十分期待，認為氣質與書中人相符，期待再創經典。

戲內張曼玉高度還原了亦舒筆下女子的衣着品味，一身白色也是時尚優雅。（電影《流金歲月》劇照）

劇集預計會在2021年播出，劇照昨（14日）在微博流出，劉詩詩、倪妮的閨蜜同居生活曝光引發網民熱議，大家都大讚她們是「為『妮』寫『詩』」閨蜜組合，看好或能與昔日鍾楚紅、張曼玉創出經典比一比。

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