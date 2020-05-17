網民分享快速摘枸杞菜祕技　只需一件廚房用具　葉莖分離唔怕拮手

天氣潮濕翳焗，最適合煲時令湯水，枸杞就是「滾湯」的簡易之選。不過枸杞菜枝上有刺，摘枸杞菜的過程令不少下廚新手大叫怕怕，有網民就分享快速摘枸杞的方法，憑一件簡單廚具便輕易將枸杞葉莖分離又不會弄傷手，笑言節省了的時間可以用來「煲劇」。

有網民分享快速摘枸杞方法，利用蒸架便輕易將枸杞葉莖分離又不會弄傷手。（fb群組「今晚煮乜好」影片截圖）

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該名醒目網民於facebook群組「今晚煮乜好」分享下廚小貼士，可見她正從買回來的新鮮枸杞摘取菜葉預備煲湯。她拿出家中廚房常見的「通窿」蒸架，將枸杞插進中間的疏水洞中，再從另一邊拉出枸杞枝，大部分葉子便被卡在蒸架上，輕易造到葉莖分離，最後只需將蒸架上的枸杞葉直接倒進水盆便可清洗，笑言發明這方法全因想「爭取時間煲劇」。

快速摘枸杞方法逐格睇：

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以蒸架充當摘枸杞菜神器的方法不但方便快捷，更大大減低被枸杞枝上的尖刺弄傷手的機會，獲得大批網民稱讚。有人直指「學到嘢」、「多謝分享，我用手搣搣到天光」、「唔傷手最緊要」。而樓主其後亦補充指，用蒸架摘枸杞也會遇到被刺卡住的情況，不過總括而言也比用手「逐條搣」更快。

另有網民提議，如家中沒有蒸架，可用類似的廚具如漏斗，稱仍能達到同一效果，「我用筷子，用手拎住個頂，用筷子夾住向下掃」、「街市姨姨教用衣夾」、「各施各法，最緊要方便自己」。

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