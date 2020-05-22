細企請初級文員月薪$7500　每一至兩周洗廁所遭網民怒轟：搵鬼做

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新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情打擊本港經濟，不少打工仔飯碗不保，或者難找新工作。有網民最近就在facebook分享求職經驗，一份初級文員職位月薪7500元，僱主同時要求入職後需幫忙清潔廁所。大批網民看後直斥離譜，驚嘆說道：「2020年仲可以$7500請到文員兼工人……」

有網民最近分享求職經驗，稱一份初級文員職位月薪7500元，僱主同時要求入職後要幫忙清潔廁所，讓他直接回覆：「搵鬼做啊。」示意圖。（Getty Images）

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該網民上傳與公司主管的對話截圖，不少網民看後同樣批評工作內容與待遇不合理。（fb「on9仔女同盟會 (on9限定)」圖片）

樓主在fb群組「on9仔女同盟會 (on9限定)」上傳與負責主管的對話截圖，看到對方向樓主確認求職申請時，表明應徵的初級文員職位屬在職培訓，毋須工作經驗，「所以人工會是7500元」，並稱入職後需要幫忙清潔洗手間，每一至兩星期清潔一次。

樓主隨即質疑文員為何要兼顧洗廁所工作，對方則解釋公司規模小，員工要「一腳踢」，又指他本人身為主管亦要幫忙清潔，「請全部文員新人都願意做清潔」。樓主最後拒絕該職位，並直言「搵鬼做啊」。

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帖文一出，不少網民紛紛附和樓主，認為公司提出的待遇和工作要求不合理，「佢似7500蚊請清潔多啲…不過而家清潔工都唔止呢個價」、「7500，呢個都十幾廿年前嘅價了」、「7500我去做兼職執貨搵得仲多」；也有人認為該工作「伏味濃」，稱「可能去到得你一個文員」。

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