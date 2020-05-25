【重達48kg】因大叔坐姿爆紅　德國「最肥山貓」因心臟病逝世

繼香港忌廉哥後，再有動物明星離世消息傳出，德國動物園一隻雄性山貓結紮後體重直線上升，一度重達48公斤，早年因「大叔坐姿」爆紅，甚至成為廣告主角。年屆15歲的牠早前因年紀大而患上心臟病，並因呼吸困難獲安排安樂死離世，動物園月中公布消息，不少「大叔山貓」的粉絲都感到不捨。

德國什文福野生動物園的雄性山貓魯弗斯（Rufus）早年因發福身型及「大叔坐姿」爆紅，園方月中公布牠因心臟病不幸離世的消息。（資料圖片）

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居於德國什文福野生動物園（Schweinfurt Wildlife Park）的山貓魯弗斯（Rufus）本來與其他同伴一樣喜歡「通山跑」，但自2013年接受絕育手術後，因體內缺乏睪丸素而失去求偶慾望，於是鮮有走動，生活猶如一名「肥宅」，每日只知吃睡，因而不斷增磅，體重一度達48公斤，比一般山貓重至少13公斤。

魯弗斯憑「發福」身型及年齡優勢，成為山貓們的「頭目」，經常會從其他山貓手中偷食物。前年更被拍下一張展示「大叔坐姿」的相片而意外爆紅，吸引大批貓奴注意，更極速上位擔任廣告主角，一度成為世上最紅的山貓明星。

動物園負責人表示，一向有定期為魯弗斯檢查身體，強調即使牠身型肥胖，情況尚算健康。然而「年紀大機器壞」，魯弗斯過去數個月不幸患上心臟疾病，至月中健康狀況急劇惡化，更出現呼吸困難的情況，園方經診斷後決定讓牠安樂死。

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