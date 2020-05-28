周揚青狠撇羅志祥突曬100%素顏照　零修圖超長下巴照曝光

周揚青與羅志祥（小豬）分手後，被拍到模樣暴瘦，讓人看了都心疼，當時她也公布自己的體重掉到44.6公斤，還透露會努力增胖到47公斤，事隔半個月她曬出自己的素顏照，網友發現有胖了一點，她也公開自己胖了多少公斤。

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周揚青身高164公分，情變後體重一度剩下44.6公斤，27日她在私人微博上分享一張素顏照片，還稱「最近都沒有拍照片 大家湊活看看我吧」，有網友看了照片問「你這幾天是胖點了嗎」，她也誠實回應「胖了两斤（1公斤）了哈哈」，網友也認為她胖一點比較好「多補補，胖了好看」、「胖點好看」、「還是胖點好看，瘦了不健康」。

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還有網友問「是不是剛起床就出去了」，對於她胖了狀態，感到很興奮，她回「對 起晚了來不及化妝」，也因此大方分享了素顏照。

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