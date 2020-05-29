愛回家│大小姐歸位狂篤魂精再現　網民盤點呢任秘書主僕情最好睇

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》昨晚一集終於迎來劇迷最期待畫面，「大小姐龍力蓮」（林淑敏飾）在事隔260多集後，終於踢走三房太太，返回接龍集團坐上財務總監位置。其劇中秘書「May」（趙希洛飾）更聯同一眾接龍員工搞神秘派對，慶賀她回歸。不過大小姐未有領情，反而當眾鬧爆「May」兼狂篤她魂精。招牌動作即時勾起網民回憶，亦想起她前兩任秘書「林美香Mandy」（謝芷倫飾）與「垃圾清」（周梓盈飾），主僕感情線相當好看。

《愛回家》昨晚一集迎來劇迷最期待的畫面，「大小姐龍力蓮」回歸接龍出任財務總監情節。（電視劇《愛回家之開心速遞》影片截圖）

《愛回家》角色「大小姐龍力蓮」本是富家千金，掌握着家族財政命脈，是接龍集團財務總監。不過愛情大過天的她，竟為了小職員「送水輝」（許家傑飾）而跟爸爸「大龍生」（羅樂林飾）反目，不單放棄了家族事業，還紆尊降貴幫「送水輝」打理小酒吧，讓人大跌眼鏡。

大小姐這一走便是260多集，正當不少觀眾忘記她早期的女強人形象時，終於被大龍生招回，出任財務總監一職，而大小姐強勢出現公司一幕掀起全劇高潮。其秘書May聯同一眾員工搞神秘派對，送禮祝賀回歸。可惜大小姐不領情，還使出招牌「篤魂精」鬧爆May說：「依家幾點？我請你哋返嚟開派對呀？仲唔返上去做嘢？人頭豬！」。

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秘書「May」聯同一眾接龍員工搞神秘派對，慶賀「大小姐」回歸，但反被對方責備。（電視劇《愛回家之開心速遞》影片截圖）

此畫面引起網民熱議，形容看得非常興奮，笑言「終於見返以前嘅大小姐！」，還熱烈評價哪任秘書的主僕感情線最精彩。有網民指首任秘書Mandy忠心耿耿，雖然常被大小姐欺負，但當後者在「橙不忍島」被搜出違禁品鮮橙時，她仍挺身而出為上司頂罪坐監，令人感動。

點撃重溫大小姐龍力蓮的前任秘書：

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而第二任秘書垃圾清個性糊塗經常做錯事，但勝在非常信賴大小姐，即使大小姐離開接龍集團後，垃圾清還主動邀請前者到樓上服裝店打工，適時拯救對方，而且毫不介意被篤魂精，「真係有情有義！」