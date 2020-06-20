將軍澳老友記誤買25蚊4個深啡牛油果　切開驚見果肉發黑變壞

牛油果是近年極受歡迎的「減肥恩物」，由於營養豐富，飽肚得來又能增強腸道健康，無論男女老幼也紛紛購買。不過有網民分享家中長者誤買變壞牛油果的經歷，指老友記回家後才發現牛油果果肉已變黑腐爛，質疑生果店「做街坊生意攞啲爛嘅產品賣畀人」。有生果達人教路，指牛油果的質素其實與其運送方法大有關連。

有將軍澳街坊指，家中長者於該區街市誤買變壞牛油果，質疑生果店的銷售手法有問題。（fb「將軍澳主場」）

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有將軍澳街坊於網上群組發文，指家中長者於寶盈花園附近的街市，以25元購入4個牛油果，當時牛油果外皮已變深啡色，「其中兩個攞上手已感覺到好腍」。回家後他們將牛油果切開，更發現果肉明顯變黑腐爛，難以進食。

樓主質疑相關生果店的銷售手法有問題，雖然後來獲店方退款，但仍提醒街坊購買前要三思，「做街坊生意攞啲爛嘅產品賣畀人，大家考慮下是否應再光顧，又或者睇清楚先好畀錢」。

生果達人拆解牛油果「一買就變壞」迷思：

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帖文引來網民討論，有人直指平日購買牛油果時容易「中伏」，難以從外觀分辦牛油果的質素，亦有人認為「一分錢一分貨」，指25元4個實屬過於便宜，難免會買到質素較差的產品，建議樓主及家人到超市購買比較有保證。

不少市民常常認為購買牛油果要「講彩數」，在黃大仙擺檔的生果商販林先生就曾分享牛油果的小知識，稱市面買到的牛油果可分為「船頭」和「飛機」貨，即以貨船運送急凍牛油果及以飛機運送的分別。

「船頭」牛油果由於經過急凍，有機會「雪死咗」，變成「死肉水果」，等它變熟只是「等緊佢腐爛」，就是切開後會呈黑肉、黑絲的原因，而一般保存期只有2至3日，當雪水融化後，就會開始腐爛，而「船頭」貨至少有一半會遇上這情況。

至於「飛機」牛油果則較少有雪壞情況，仍然保留「活水果」的狀態，可以慢慢變熟，質素高的更可以保存一星期，即使變得再熟，果皮全黑，切出來都不會有黑肉問題。不過礙於運輸成本問題，每隻飛機牛油果成本價都要10元以上，而船頭貨則可以賣20元一份，共約4至5隻，不少客人「齋睇價錢」始終認為船頭較抵買。

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原文：【牛油果營養】抗炎降膽固醇優質脂肪多 4大益處有種產物宜慎食