「私生飯」堵小區惹住戶不滿　經紀公司：我們及藝人都是受害者

重慶市最近幾乎每日都有大批女孩為了近距離接觸兩名男藝人，聚集在渝中區一個住宅小區的門口，她們會從早上等到深夜，導致附近住戶飽受困擾，雙方甚至因此爆發肢體衝突；被捲入事件的兩名男藝人經紀公司表示，他們與藝人同樣是受害者；物業管理公司回應稱，將與警方合作加強管理。

小區住戶表示，兩名男藝人確是住在區內，惟不知何故被洩露出去，引來大批少女終日圍在小區門口，圍得水洩不通；她們大部分都只想見偶像一面，偶像出現即蜂擁而上，甚至激動到吻對方的手；有業主不勝其煩，怒斥「你們要吻，應該正經找個男朋友」。

這批追星少女大多來自外省市，不少人更宣稱是坐飛機千里迢迢來看偶像；然而這種過火行為對居民造成嚴重滋擾，雙方甚至曾爆發口角及肢體衝突；住戶多次報警求助，但每次警察剛把「粉絲」趕走，她們很快又聚集起來。

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當地傳媒發現，涉事的兩名男藝人屬時代峰峻旗下組合「時代少年團」，該組合共有7名年輕成員，分別是馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、劉耀文、張真源、嚴浩翔和賀峻霖，大多數均未成年，其中宋亞軒及劉耀文早前曾發文希望粉絲不要跟蹤、圍堵及拍攝。

時代峰峻發表聲明形容公司和該兩名男藝人均是受害者，並譴責這批「私生飯」（意指喜歡刺探藝人私生活的歌迷）的行為，同時呼籲給予藝人私人空間，以及嚴禁兜售藝人的行程資料。網民亦斥責這種缺乏理性的追星行為，「追銀幕上的明星，舞台下大家都是普通人，請不要打擾私生活」、「公開場合見你偶像不好嗎，當個私生飯多累啊」。

小區的物業管理公司表示，將警方合作加強管理，做好勸離、疏導等工作，說服追星族離開小區。