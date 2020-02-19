【健康百科】咳不停與耳朵有關？台女求診驚見「牽絲白黴菌」溢出

氣溫一變化，你身邊的人就開始咳嗽咳不停嗎？久咳不癒除了受到季節、環境汙染及病毒所影響外，更讓人擔心罹肺癌的可能性。一名患有嚴重氣喘的60歲女子就診，主訴「不咳沒事，一咳要人命」治不好，看過胸腔內科、腸胃科皆找不出原因，最後轉介至耳鼻喉科，醫師發現她一挖「神秘黑洞」就咳，終於抓到咳嗽難治的兇手。

吳昭寬指患者誤以為自己是氣喘發作才咳不停，殊不知真正原因竟是…（Youtube@醫師好辣）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

耳鼻喉科醫師吳昭寬在《醫師好辣》節目中指出，曾遇到一名60歲女子來到診間，主述久咳不癒，「不咳沒事，一咳要人命！」因本身患有嚴重氣喘，以為是沒控制好一再發作，因此到胸腔內科治療，但加重藥物劑量仍未解決，擔心是否有罹患肺腺癌的疑慮。醫師擔心她吃太多藥造成胃食道逆流，轉介至腸胃科進行胃鏡及服藥治療，不幸的是，問題依然存在。

點圖看台女狂咳真正原因▼▼▼

吳昭寬醫師解釋，由於人體有條特別的「迷走神經」，從頭一路延伸頸部、胸部及腹部都有，其還會有些分支，而位於耳道後壁上的皮膚神經，剛好與咽喉黏膜神經走在一起，當耳朵上的黴菌的發炎物質正刺激耳道，或是掏耳朵時就會瞬間傳遞一個假訊號予大腦，會以為喉嚨有東西想要噴發，產生「反射性咳嗽」。所幸後來解決耳黴菌，也治癒了女子的咳嗽問題。

吳昭寬醫師指人體有條特別的「迷走神經」，從頭一路延伸頸部、胸部及腹部都有。（Youtube@醫師好辣）

相關圖輯：武漢肺炎初期徵狀發燒咳嗽似流感？ 預防感染懶人包（點圖放大▼▼▼）

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】