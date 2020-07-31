台灣讀書最開心？台童暑假計劃與港童成極大對比　網民突破盲點

暑假來臨，許多小朋友紛紛開始快樂放暑假，就有一位台灣爸爸在「爆廢公社」PO文貼出自己即將升上小學三年級兒子的暑假手寫計畫書，內容寫滿一整天要做的事情，沒想到一張由小弟弟親自規劃的暑假計畫竟讓眾人笑翻。

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仔細觀察小弟弟的計畫，內容提到從早上8點開始到中午的行程只有看電視、玩玩具、看平板幾項，來到下午則重複再「繼續看電視、玩玩具」，經過中間2小時的自由時間和陪弟弟妹妹玩耍後，晚上7點之後再接著「看電視、玩玩具」，直到晚上11點才上床睡覺。

一位爸爸PO出升小三兒子手寫的暑假規劃表，只見規劃表上的行程幾乎全都在「看電視」、「玩玩具」，不禁讓網友們全笑歪。（Facebook@爆廢公社）

這位爸爸也補充到，因為平常不能看平板，看電視也有限制，所以這張計畫書算是小弟弟的暑假願望清單，「時間對小孩子來說非常不夠用」。

網友們一見排滿行程的暑假計畫書都不禁直呼「比我的充實多了！」，還有其他網友留言表示，「一點都沒浪費時間」、「都是在玩啊...哈哈」、「真懂事，還記得留時間陪弟弟妹妹玩」、「不錯！很廢！很符合實際狀況」、「這也是我想要的生活」、「不吃三餐、不洗澡也不寫暑假作業，這到開學前一天一定很崩潰」。

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也有不少網友突破盲點，紛紛留言表示「你的暑假作業呢？」、「很不錯，但是如果有暑假作業記得做喔，這樣才能更開心的玩」、「作業是最後2天才寫嗎？」，就有網友笑回「看來是最後2天爸爸媽媽寫」。

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