Cosplay女生亂入動漫展　無著內褲掀裙露下體任影　警介入調查

很多Cosplay愛好者喜歡扮演不同的動漫角色，但不代表可以藉此賣弄色情。台灣日前舉行一連兩日的「PF（Petit Fancy）32亞洲動漫創作展」，1名女Coser竟當眾掀起裙子讓圍觀的人們任影任看，更嚴重的是原來她沒有穿內褲，事件引來社會關注。 警方事後介入調查，涉事女子今日（6日）下午已到圓山派出所接受調查，其所屬大學則表示遺憾和抱歉，稱女生「身心有點狀況」正在休學，將按校規處理事件。展覽主辦單位對事件感到遺憾，強調對Cosplay參與者的服裝規定有作宣導規勸與管制，並表示會配合警方調查。

該名女子戴藍色假髮，穿紫色連身裙，在大批人們圍觀拍照下掀起裙子，而裙子下並沒有穿內褲。（爆廢公社facebook圖片）

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「PF32」動漫展本月4至5日在台北花博公園舉行，引來大批動漫愛好者參與，不過首天已引發牽然大波。網上流傳的相片可見，1名戴藍色假髮，穿紫色連身裙的女Coser，在大批攝影師圍觀拍照時，突然當眾掀起裙子任影，另一張相則可見她張開大腿坐着，下體完全曝露人前。

台媒報道，涉事女生姓李，23歲的她本身是網紅，常在facebook上傳性感照片，引來近8000多名粉絲追蹤。台灣科技大學證實，李女已在該校休學1年半，但身心有狀況，呼籲外界諒解別再討論，強調如涉及犯法行為，將交司法偵辦。

不少網民事後於社交平台炮轟女子的行為毀掉動漫活動，「為什麼我來場次還可以看到髒東西，好想報警」，亦有人指這不是Coser應有的所為，「這個人只是單純的暴露狂」、「她不是coser，非圈內人士」。

事件引來社會關注，動漫展主辦單位對事件深表遺憾，表示已嚴謹規劃參與人士的穿著，禁裸露太多胸部、禁露內衣褲等，但事件於場外發生，強調將配合警方調查。

警方事後已介入調查，昨日（5日）曾以電話聯絡李女，但她沒有接聽，通知家人後也連絡不上，目前正朝公然猥褻罪及社維法方向調查。李女今日（6日）於社交網站表示，已到圓山派出所協助調查及與校方聯繫，並解釋之前不接電話是因為手機有點問題，強調自己不是要逃避，「如果我想躲我關版就好了，幹嘛還開放給你們大家留言」。