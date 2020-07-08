老闆引諸葛亮「攻下城池論」籲員工默默耕耘　員工4字神回獲激讚

可能有不少老闆相信「人有多大贍，地有多大產」，經常想以不合比例的付出創造最大產能，令員工苦不堪言。日前有工仔投稿到facebook專頁分享經歷，指老闆引用網傳的諸葛亮「攻下城池」論來鼓勵員工，提到趙雲當年只率領20名士兵，「收成時有10座城，多了2萬兵」，該員工用4個大字總結該名老闆的發言，認為老闆是叫員工「死X掂佢」，神回應令網民深有同感！

有打工仔在fb「奴工處」投稿，指其「腦細」貼出了諸葛亮的攻下城池論，想激勵員工燒燒自己的小宇宙：

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「攻下城池」論在網上流傳的主流版本，是「軍令上只寫：攻下城池！」諸葛亮從來不問劉備，為什麼我們的箭那麼少？關羽從來不問劉備，為什麼我們的士兵那麼少？張飛從來不問劉備，兵臨城下我該怎麼辦？於是有了有了草船借箭、有了過五關斬六將、有了當陽橋嚇退曹兵的故事，「趙子龍接到進攻軍令時手上只有20個兵，收穫成果時已攻下了10座城池、多了2萬兵、增了3000匹馬。軍令只是寫著：攻下城池！」

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這個網傳的勵志真言取用了很多羅貫中《三國演義》筆下的故事，組合起來的潛台詞是希望在下者可以默默做事，不要找藉口，經常被一些職場、心靈雞湯類網站引用，用意是想員工在資源不足下用腦去完成工作。

投稿的樓主以「死X掂佢」4字「歸納」老闆的意思，令網民笑翻，又笑言他應該要提醒老闆「蜀國最後亡咗」、「你都唔係諸葛亮，我又點會係趙雲？」如果自己已經有好路數可以轉工，跟可以對他說一句：「咁我寧願跟曹操。」