九州暴雨水浸車軌　日網民苦中作樂話似《千與千尋》海原電鐵場景

日本九州近日暴雨成災，引發河川氾濫，部分基建如道路、橋樑遭沖毀或淹沒。當地有網民在Twitter分享福岡縣甘木線鐵路車軌被水浸的照片，引來不少人苦中作樂，笑言畫面神似宮崎駿電影《千與千尋》的鐵路場景，又指希望當地水災可以盡快好轉。

日本九州暴雨成災，水掩蓋路軌畫面激似電影《千與千尋》場景。（Twitter帳號「moto_fuki_incho」圖片）

《千與千尋》中主角和無臉男坐上「海原電鐵」，兩人不發一言，火車在大海上行駛，窗外大海一望無際，粉絲腦中可能會奏起久石讓的鋼琴變奏曲《海》的旋律，這一幕被封為該電影名場面之一，日本網民不時發現畫面的「原型」而去朝聖。正當九州人面對連日暴雨，當地網民將甘木線車軌水浸的畫面和《千與千尋》連繫起來。

當地網民拍下一張水浸鐵路照，一上載已有許多人提起「海原電鐵」，樓主還說發帖時外面又下雨了，告誡同樣住在九洲的網民要小心，更討論起水浸情況。雖然有網民看完照片後稱想去該鐵路朝聖拍照，但始終暴雨嚴重影響當地人生活，他也補充指希望言論不會傷害到受水災所困的九州人心情，也有留言呼籲大家一起「為九州居民的安全祈禱。」

（Twitter）

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