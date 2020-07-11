速遞郵件被鄰居簽收開箱　網民慘失化妝品　疑有人冒簽怒極報警

網購最令人興奮的就是收到郵件後開箱一刻！有網民於連登討論區發文，稱早前網購了價值數百元的化妝品，沒料送件當天才發現，郵件疑被同層一名鄰居簽收及開箱，對方更明目張膽將寫有其個人資料的紙箱丟棄於該層垃圾房。樓主其後致電送貨員查問，質疑有人蓄意冒簽，將化妝品據為己有，遂怒極報警。

有網民稱網購郵件疑被同層一名鄰居簽收及開箱，質疑有人蓄意冒簽，將物品據為己有。（資料圖片）

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該名網民於連登討論區以「順豐派件派錯人，比人冒簽簽收咗」為題發文，指早前於特價時網購了價值約700多元的化妝品，收貨當日送貨員曾致電予他確認，惟他「瞓緊覺冇聽到」，其後他再次致電，對方卻說郵件已簽收，始知發生「派錯件」問題。

樓主其後於居住樓層的垃圾房，發現印有其個人資料的郵件包裝被棄掉，但化妝品卻不知所蹤，認為郵件已被人開箱取走。他於是按送貨員提供的資料逐家逐戶查看，懷疑同層鄰居取走了郵件，更指查詢時對方「身有屎拍極門都唔應」。

樓主慘失郵件感到非常氣憤，認為送貨員雖然忙中有錯，但更過分的是有人明知郵件不屬於自己卻冒簽並據為己有。（示意圖，《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

對於貨品被人取走，樓主感到非常氣憤，認為送貨員雖然忙中有錯，但更過分的是有人明知郵件不屬於自己卻冒簽並據為己有，「明明唔係我本人，名同電話都對唔啱，但條八婆都簽收咗」。

帖文引來眾多網民教路，有人認為樓主只需向速遞公司投訴，讓公司跟進處理便可，「送嗰條友一定好大責任，正常點都對下電話，最多咪唔送，唔見件呢啲係佢錯無得賴」。

不過更多網民卻指出，如鄰居明知郵件不屬於自己仍刻意簽收取貨，便有可能干犯刑事罪行，「派錯係問題，但個女人簽收你份件唔還係盜竊」、「個個見到嘢就收/拎嚟用，咁我去atm捕住啲人㩒完錢唔記得拎錢咪fatfat？個箱有晒personal info（個人資料），同埋自己有冇買過嘢點會唔知」。

樓主聽取意見後決定報警，惟警員到場後，懷疑涉事的鄰居一直未有應門，最終樓主稱會相約送貨員跟進事件，再考慮後續處理，「最後落咗口供，叫我聽日搵埋送貨哥哥做人證，確定係派咗畀個女人，先再算」。

根據香港法例第210章，如任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪；當中「不誠實地」的定義包括「相信採取合理的步驟亦不能找到擁有該財產的人」，而「挪佔」的定義則包括「任何人行使擁有人的權利，不論是否不知情地在並非偷竊的方式獲得財產，但其後卻就該財產行使權利，以擁有人身分保有或處理該財產」。

同場加映：網購有風險！

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