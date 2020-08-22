巴西藝術家透明膠修復破爛木家俬　喚醒舊物靈魂賦予第二生命

諾貝爾文學獎得主、《百年孤寂》作者馬奎斯（Gabriel Garcia Marquez）曾寫道：「萬物自有生命，只消喚醒它們的靈魂。」巴西藝術家Tatiane Freitas擅長以透明的亞加力膠修復破爛的木家俬，讓舊物重生，賦予新生命。雖然從物料層面來看，木家具與亞加力膠的材質風馬不相牛及，但當兩種看似截然不同的物料被放在一起，修補的痕跡被放大，呈現了木質與透明膠交織的特殊風貌。

巴西藝術家「Tatiane Freitas」以透明的亞加力膠修復破爛的木家俬。（Instagram帳號「tatifreitas」圖片）

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「My Old New Chair」（我的懷舊新椅）是Tatiane Freitas著名創作系列之一。照片所見，她運用亞加力膠替補木椅破爛部分，使之猶如裝上「義肢」，還原其功能。經她一對巧手復修的家俬還包括茶几、鏡子及床架等等，種類繁多。

不少網民看後紛紛大讚這種修補方式，笑言從中看到另類的缺憾美態。另有網民指出，這種修補方式與日本15 世紀陶瓷修復技術「金繼」（金継ぎ）類同，以金屬修復支離破碎的陶瓷，即在舊有破損的地方留有一道又一道金色線條，轉化為第二生命。

（Instagram「tatifreitas」）

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