的士車Cam│女乘客失控尖叫催開快啲　司機被罵10分鐘仍超好EQ

的士司機見慣世面，有時遇上醉客或情緒失控的乘客，都是考驗EQ的機會！YouTube頻道「TAXIGO打機講政時」近日上載一條車Cam短片，指一名女乘客上車後不斷催促司機開快些，又指責他不懂駕車兼兜路，責怪司機累她未能準時回家，甚至失控尖叫粗口大罵，不過司機仍然保持禮貌，又安撫她「幫緊你幫緊你」，反應獲網民讚專業。短片隨即熱爆網絡，瀏覽量一日已超過17萬，但亦有人質疑短片真偽，認為女乘客的行為太過誇張，不相信「咁好人嘅司機」。

女乘客上車後不斷催促司機開快些，又指責他不懂駕車兼兜路。（YouTube影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

YouTube頻道「TAXIGO打機講政時」的版主自稱是「一個鐘意打機嘅廢青，同時又關心時事與政治」，不時上載的士司機奇遇短片。今次上載的影片顯示，一名女子上車後即要求「開快少少」，其後對司機的速度仍不太滿意，因而繼續催促開快些，語氣亦愈來愈急躁，「快啲呀，你識唔識揸車？」，但司機仍心平氣和地說：「幫緊你幫緊你」

其間，女子亦指責他不懂打燈轉線、不懂駕車及衝紅燈等，司機都一一耐心解釋，對於她在車廂內失控尖叫，又表示自己「好大壓力」，司機則安慰她「冇事嘅」、「你遇上啲咩可以同我講喎」，試圖安撫她的情緒。

但到達目的地後，女子的態度卻180度轉變，不但付上100元紙幣稱不用找續，又連番向司機道歉，「啱啱講咗好多唔好嘅說話，你忘記啦」、「冇心㗎，你唔好放上心」，又指「未坐過這麼好態度嘅的士，第一次畀人歧視」，司機亦只是簡單回應：「得啦，小事啦呢啲！」。

女乘客狂催司機全對話 ↓↓↓

+ 25 + 24 + 23

片段瞬間成為網上熱話，不少人都大讚司機好脾氣夠溫柔，「百年難得一遇」、「學到嘢了」，有網民表示女子對白超爆笑，一時叫司機加速一時又要他安全駕駛，「個司機先大壓力呀！」。

但亦有人質疑短片真偽，指片中女乘客的行為太過誇張，而且香港難得會有「咁好人嘅司機」，另外片段亦有經過剪接，因而認為似「擺拍」。不過有的士界網民則指，即使片段內容有設計成分亦無傷大雅，事實上的士司機不時都遇到騎呢客人，更誇張的大有人在。