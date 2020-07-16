貼告示籲戴口罩　廚房佬食煙切牛雜　麵店稱冇違法大律師咁講

本港新冠病毒（COVID-19）疫情反彈，政府收緊防疫措施，不少食肆亦要求客人在非進食時佩戴口罩。不過，近日有市民發現深水埗一間粉麵店，雖在門口張貼「出入食客請戴口罩」的告示，但店內在正廚房工作的師傅卻一邊吸煙，一邊處理食材，畫面十分諷刺。店舖負責人回應時指，當時尚未開店故屬「私人時間」，認為吸煙沒有違法，但已就衛生問題向師傅反映，然而大律師指出《控煙條例》列明所有室內地方均為禁止吸煙區，與營業時間無關。

深水埗一間粉麵店被指要求食客戴口罩同時，有廚房師傅卻一邊吸煙，一邊處理食材。（fb「深水埗街坊會」圖片）

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政府收緊防疫措施，其中包括每晚6時至翌晨5時，餐廳不能提供堂食。不少食店舖亦要求客人佩戴口罩。示意圖。（資料圖片）

有市民昨日在facebook群組「深水埗街坊會」上傳照片，稱深水埗大埔道一間粉麵店的師傅切牛雜時抽煙，而照片一旁卻清晰看到食店門口貼有「出入食客請載口罩」的告示，顯得尤其諷刺，令樓主不禁驚嘆：「食客請戴口罩，廚師要食煙就可以唔戴。」

帖文一出，許多網民批評店內師傅衛生防疫意識欠奉，並質疑店家對食客和員工雙重標準，「就算冇疫情都唔得囉，啲煙灰跌落去啲食物度仲駛食嘅」、「食客請戴口罩，員工例外？」，也有人指師傅邊吸煙邊切食材的畫面，乃「老香港的生活寫照」和「廚房佬的常態」，但在目前非常時期則無法接受，「室內食煙已經告得啦」、「1990年代會無奈接受，2020年代不能接受」。

涉事粉麵店負責人張先生回應《香港01》查詢時表示，事發時店舖仍未開始營業，故屬於「私人時間」，認為沒有違法，並指偷拍的行為對店方「好唔公平」，但就處理食材時吸煙的衛生問題，他指已向涉事師傅反映，要求對方不要在開工前吸煙。對此，大律師陸偉雄表示，本港《控煙條例》列明所有室內地方均為禁止吸煙區，情況不會因是否營業時間而異，「喺店內一定唔食得煙」。

（fb群組「深水埗街坊會」）

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