狂生痱滋點算好？台網民推薦這五種蔬果　飲苦瓜菠蘿汁極速見效

相信不少人有生痱滋的經驗，尤其吃東西、說話時會感到疼痛不便，日前有台灣網友表示，最近火氣大嘴巴破洞，網路上有許多治療的方法，這讓他好奇哪一種最有效，貼文釣出過來人分享妙招。

原PO在PTT發文表示，最近熬夜加上火氣大引起嘴巴破洞，導致吃飯的時候有點麻煩，「上網搜尋可以找到許多復原方法，也聽說有一種藥水雖然當下很痛但很有效，大家都怎麼治嘴巴破洞呢？」

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對此，網友不藏私分享，「已經破的話用口內膏，平常喝點仙草或青草茶真的有效」、「吃B群你就不會再破了」、「我上次去看牙醫塗某種藥水，真的很有用」、「買仙草蜜降火氣」。

另外有不少人認為多補充維生素C，可以有效改善嘴破狀況，「多吃奇異果或是喝檸檬汁」、「奇異果，我吃三天每天一顆，破洞已經好了」、「奇異果多吃，常用漱口水清潔，晚上早點睡，睡前擦藥膏」、「醫生說喝柳橙汁和紅蘿蔔汁，能預防嘴破」、「一條苦瓜跟半條菠蘿，打成4杯苦瓜菠蘿汁，三餐+睡前，隔天就好了」。

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