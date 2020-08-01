小六帥哥考試壓力大竟禿了　12歲鬼剃頭　阿媽仲誤信土法生薑搽頭

現在連小孩子都要面對禿頭問題了嗎？杭州一個長得帥氣的小六學生，日前發現頭頂突然變禿，出現俗稱的「鬼剃頭」，而且情況愈發嚴重，他媽媽一度用「土法」拿生薑搽頭，但情況未改善，求醫後才發現，應該是與他精神壓力太大有關，因為他正面對期末考試，要長期熬夜。事件令內地網民非常吃驚，「禿頭已經對青少年下手了」，但竟有受禿頭問題困擾的人笑言：「小學六年級就禿了，那我有點被安慰的感覺了。」

杭州一個小六生因考試壓力太大，居然有禿頭問題。（微博圖片）

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居於杭州的小六生小晨，眼睛明亮長得帥，但最近發現自己頭頂有多處禿了，就是長不出頭髮，他媽媽糊里糊塗信了「土法」，用生薑去搽他的頭，情況沒改善之餘，居然還禿多了一點，趕緊去醫院檢查。

雖然頭禿了，但小晨其實沒有痛和癢的感覺，杭州市第一人民醫院兒童皮膚科醫生卜璋于檢查後發現，他的禿頭模式以類圓形分佈為主，一個個硬幣的禿，並開始融合為大片禿頭區，確診是「斑禿」。卜醫生解釋，現時有斑禿的小孩不在小數，他早上才有個小孩病人，而且是女生，「斑禿」很多時會一夜間發生，嚴重可致頭髮全部脫落，所以俗稱「鬼剃頭」。

卜醫生解釋，雖然目前斑禿成因未明，但多與遺傳、情緒、內分泌失調、免疫力等有關，而且特別是精神壓力大、高度緊張屬最常見誘因。有這問題的人大多壓力大、情緒緊張焦慮、睡得差，近年有低齡化趨勢。他查問下發現，小晨最近要面對期末考，壓力過大又精神集中，縱使只是個小學生，但都要長期熬夜做準備，根本不可能有足夠休息。

杭州一個小六生因考試壓力太大，居然有禿頭問題。（微博圖片）

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不過，醫生亦安慰道，斑禿可以被治好，建議小晨同時要放鬆自己，多點休息，同時叮囑他的媽媽要調整自己的心態，別過度催谷孩子。

事件令微博網民很驚訝，發現現在的小學生已經如此大壓力，「年紀輕輕就要禿了」。可是竟有不少壞心眼的「過來人」留言，說「很同情小夥子，同時自己也釋然了」。

（錢江晚報／微博）