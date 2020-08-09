加拿大啤酒以毛利語命名　以為意思係「羽毛」　點知係「X毛」！

「唔怕生壞命，最怕改錯名」，這句俗語連商命字名亦適用！加拿大有酒廠以新西蘭原住民語言毛利語為1款啤酒取名，廠方當時以為「Huruhuru」的意思是「羽毛」，沒料到卻弄出尷尬大笑話，因有毛利族名人指出，該字其實更多用於指「陰毛」，酒廠創辦人需要公開道歉，更承諾會為啤酒改名。

地獄地庫釀酒廠（Hell's Basement Brewery）位於加拿大亞伯達省（Alberta），旗下的「Huruhuru」啤酒被指其毛利語意思應該是「陰毛」，引起熱議。（IG「hellsbasement」圖片）

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地獄地庫釀酒廠（Hell's Basement Brewery）位於加拿大亞伯達省（Alberta），酒廠指該款名為「Huruhuru」的啤酒已推出2年，一直以為名字意思是「羽毛」。直至毛利族電視名人歷高拿（Te Hamua Nikora）於本月1日在facebook指出該字真正意思之後，大家才恍然大悟。

歷高拿指出，雖然「huruhuru」能代表羽毛、皮毛，甚至是頭上的毛髮，「但這個字最常用是指私處的毛髮」，換言之，那是指「陰毛」。之後他又點名以Huruhuru命名的皮革製品店，指問題不是在於字詞本身，而是那一種佔用的感覺有問題，「為什麼他們有權使用？這不是他們的語言」。

毛利族電視名人歷高拿（Te Hamua Nikora，圖左）於本月1日在facebook指出「Huruhuru」實為「陰毛」的意思。（facebook「TeHamua Nikora」圖片）

釀酒廠負責人柏德連（Mike Patriquin）澄清自己支持文化多元，不欲侵犯其他文化，當時只翻譯出huruhuru等同羽毛，但現在注意到該字其實有其他意思，命名前亦因為向毛利族代表查詢意見。柏德連又說會為啤酒改名，更會邀請歷高拿提供命名意見，新名字可以是毛利語或其他語言，柏德連最後亦就有人因為啤酒名字感到被冒犯而道歉。

另外被點名的皮革製品店位於新西蘭威靈頓，該店由女店主卡拉高治（Aynur Karakoch）與丈夫一同持有，夫婦亦對有人因為店舖名字感到冒犯而道歉，但表示選用huruhuru這個名字就是因為想擁抱毛利語及毛利文化，不知道該字有其他意思。她又提到，店舖開張只有約3星期，名字已經向新西蘭知道產權辦公室註冊，更在事前提交到毛利族委員會。

卡拉高治說她的店舖被點名之後，在facebook專頁上收到很多人的惡意攻擊，只能移除專頁，現時亦無力更改店舖名稱，不過她亦提到有毛利人向她表示支持。

（BBC、CNN）