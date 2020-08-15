白點花金龜激似無限寶石　有齊5色變無限手套　一原因好難發現

原來身邊有許多美如寶石般的昆蟲，只是平常生活得太高你看不到！台灣YouTuube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」專門介紹各種昆蟲，日前就分享了一些台灣原生的「白點花金龜」，牠們個子小小飛行能力良好，但每隻都有着寶石一樣的顏色，放在手上拼起來就像無限寶石一樣，5個顏色剛好組成了薩諾斯的無限手套。

白點花金龜有寶石有一樣的顏色，圍狂一起吃果凍都不會打交。（「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」授權）

花金龜是金龜子科中的一個亞科，和大王花金龜、非洲花金龜、白條綠等都屬花金龜亞科，全世界有4000多種，白點花金龜在台灣就有10種，同樣吃花吃果實、飛行能力好，但體型和顏色的分別可以差很遠。

「白點花金龜」在台灣非常普遍，愛圍住一顆果實吃，但生性和平不會搶食物，甚至放在同一個箱子內養都不會打起來。吳沁婕老師稱白點花金龜還有裝死特性，如果用網子網住牠們正在吃的果實搖一搖，牠們會裝死縮作一團掉下來，但牠們喜歡在很高的樹上吃果實，需要特製網子才捉得住。

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白點花金龜飛行能力良好，平放在手上一會就飛走，但如果在溫度低一點的地方就不會飛起來。吳沁婕老師在單單一顆樹就可以見到東方白點花金龜、藍艷白點花金龜和紫艷白點花金龜，外表看起來一樣，但顏色卻完全不同，顆顆宛如不同顏色的寶石，其中以藍色帶住紫色光澤的個體最少見。

吳沁婕老師還笑言原來很多台灣人都不知道有這些漂亮金龜，因為白點花金龜是是日行性昆蟲，幾乎不會趨光走到路燈下，只會在很高的樹上吃果實，所以很多人不會留意到。