超迷你烏龜果核龜　輕鬆翻身可愛指數爆燈　性別原來用溫度決定

烏龜種類繁多在世界各地都有愛好者，有一些體型細小的龜龜更加是爆萌！台灣YouTube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」除了介紹昆蟲，還有許多各類型動物，頻道曾經介紹全世界最小的水龜之一「果核龜」，跑來跑去的樣子得意非常，個子小小即使四腳朝天都能馬上翻身，光是看着已經非常療癒。

小小的果核龜寶寶，兩隻手指都捉得住。（「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」授權）

「昆蟲老師」吳沁婕曾經去到台灣昆蟲館，找來動物組組長菇菇老師介紹可愛爬蟲，超級迷你的龜龜「果核龜」寶寶，見證牠「龜生」首次下水。果核龜是全世界最小的水龜之一，原產地在北美，屬於蛋龜，龜殼是蛋型，給人「肉擠出來好像塞不進龜殼的感覺」，新生寶寶的頭特別大。

吳沁婕老師指烏龜性別是用孵蛋溫度決定，果核龜孵蛋溫度如果在攝氏26度以下是男生，30度以上就會孵出女生，昆蟲館會用28度來孵蛋讓性別更平均，孵化期要3個月。而且果核龜柔軟度很好，即使四腳朝天也可以利用殼子的弧度半秒翻身，非常厲害，還拿了自己養的果核龜「果果」表演翻身，及讓大家看吃飼料的療癒畫面。

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影片引來許多網民的回應，還有人分享原來龜龜討食物時會拍水，大力拍到水能噴出來，但亦有留言提到雖然烏龜小時候很可愛，但大家養之前要三思，別輕言棄養，甚至有港人留言，提到「香港棄養龜的情況真的很多，看見都覺得心痛啊」，呼籲大家養之前要想清楚。