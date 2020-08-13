5大星座最易撞鬼！第一名切忌鬼月行山有原因　專家教路一招避險

2020年的鬼月即將到來，在8月19日鬼門開後進入農曆七月，因為習俗和民間信仰的關係，市民大多抱持寧可信其有不可信其無的態度，除了避開禁忌事項之外，台灣星相學會副理事長小孟老師也提點五個星座的朋友，在鬼月要格外小心。

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+ 4 + 3 + 2

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+ 14 + 13 + 12

雙魚座

雙魚座是12星座中感應能力、第六感較強的星座，加上個性愛熱鬧、敏感，容易招惹好兄弟，有任何一點風吹草動也易受驚嚇，建議少做冒險的事，平淡度過農曆七月，若是不慎招惹感覺有不舒服的地方，可以用粗鹽洗淨身體。

山羊座

山羊座因為靈性強的關係，頻率容易「連線」到好兄弟，因此在農曆七月在半夜盡量別到處跑，也最好避免人煙稀少的地方，若外出可以多到人多的場合走動，並養成運動、早睡早起的習慣。

人馬座

人馬座愛冒險又不拘小節，容易在外卡到陰而不自知，小孟老師建議隨身準備艾草淨化磁場，外出時入住的旅館別貪小便宜，最好挑選乾淨、安全、有口碑的為佳。

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+ 7 + 6 + 5

水瓶座

水瓶座天生好奇、愛玩容易有脫序行為，很容易一個不小心得罪鬼神被惡整，因此在鬼月要收斂性格，保持敬畏的心才能遠離好兄弟。

天蠍座

天蠍座經常疑神疑鬼加上感應力強，在鬼月是最容易卡到陰的星座，所以在晚上千萬不要在外遊蕩或出入不良場所，切記遠離溪邊、山林，改成多到廟裡走走降低風險。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】