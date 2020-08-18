華為Nova 7宣傳品卡小童頭相片瘋傳　即學3個解救小技巧

【華為Nova 7卡頭】最近內地網上瘋傳1張圖片，搶眼標題大意指「華為出事了」、「華為Nova 7，小孩用了都說卡」，不過點擊連結一看，卻令人哭笑不得，因相片見到1名男童卡在華為宣傳品的立體字母「a」當中，嚇得當場嚎哭，旁邊人士正設法搶救。小朋友身體被不同物品卡住的事件時有發生，《香港01》記者就整合了3個小技巧，讓大家遇上同樣情況時，可以協助小朋友脫困。

網上瘋傳「華為Nova 7出事了」，原來是指1名男童頭部卡在宣傳品用的立體字中。（網上圖片）

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被指是「華為出事了」的圖片，右上角出現「HUAWE」字樣，相信「I」被檔着，整個字應是「HUAWEI」，即華為。而男童的頭被卡在立體英文字母「a」，而兩旁是N和7，又有「5G」字樣，令人相信全寫是Nova 7。只見旁邊數名成年人托着宣傳品，正設法解救。網上流傳的消息表示，事件發生在1間華為手機體驗店中，該名男童不小心將頭塞進「a」字，卡住頸部之後不能自拔，需要由大人幫忙脫離困境。

小朋友身體被困或卡住是常見的意外，要脫離險境不可亂來，但「世上無難事，只要夾硬嚟」，立即學會以下3個技巧，隨時可保護身邊的孩子：

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