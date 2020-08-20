台男下體疼痛堅持要求：我要割蛋蛋！　原因竟與安祖蓮娜祖莉有關

台灣醫療體系完善，市民就醫不像其他國家常常需要付大額醫藥費，然而卻也造成了醫療資源浪費及負擔。日前台灣泌尿科醫生歸家豪就在節目《醫師好辣》上，分享了曾遇到病患一進診間，二話不說就要求「割蛋蛋」，一問之下得知超荒唐原因，讓他相當哭笑不得。

「醫生我要割蛋蛋！」非為變性？醫生一問揭超荒唐原因（點圖放大▼▼▼）

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歸家豪醫生表示，曾經遇到一個50多歲的未婚男病患，對方一走進診間，馬上就說：「醫生我要割蛋蛋（睪丸）。」讓他有些措手不及，後來馬上詢問「你是蛋蛋痛，還是摸到蛋蛋上有腫瘤？」，然而病患一語不發。

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接著醫生對該名病患做了檢查，結果出爐後顯示抽血報告正常，只有一邊的睪丸有一點點「精索靜脈曲張」，隨後告訴患者這不符合健保「割蛋蛋」的條件，並且委婉詢問對方「是不是想要變性」，也得到了否定的答案。

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然而醫生還是問出了病患想要切除睪丸的原因，對方竟表示是看到荷李活演員安祖蓮娜祖莉因為有乳癌家族病史，選擇接受了預防性的雙側乳房切除手術，而他則是覺得自己「將來必得睪丸癌，所以也想做『預防性雙側睪丸切除術』」，答案曝光後讓全場來賓一致感到荒唐，而醫生最後也勸退了該男子。

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