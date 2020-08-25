身障男友痙攣倒地　年輕女生心痛抱緊安慰：一齊走呢條路唔係易事

【七夕浪漫故事 / 愛情 / 身障 / 痙攣 】真愛可以跨越所有困難！有年輕女生網上分享與男友的愛情故事，表示男友為身障人士，下半身沒有知覺需以輪椅代步，兩人拍拖半年感情一直良好。她憶述有次目睹男友因痙攣發作，連人帶輪椅倒地，自己扶起對方後，心痛得即時緊緊擁抱男友安慰，而對方亦以微笑回應。這次經歷令她認定男友，同時亦讓她知道，與男友一起面對將來並不容易。帖文獲不少網民送上祝福，直言身障人士同樣值得被愛。

一名年輕女生憶述有次目睹男友痙攣發作，讓她明白與身障人士一起面對將來並不容易。（《完美世界》劇照）

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該名女生早前投稿至facebook專頁「名校Secrets」，稱自己仍是中學生，而比她大幾年的大學生男友是身障人士，下半身沒有知覺，「上半身就可以正常使用，但係手力同腰力比一般人細力一啲」。雖然男友平日需靠輪椅代步，但兩人志趣相同，拍拖半年感情親密。

她憶述一次牽動心弦的經歷，指有次到活動中心找男友食飯時，意外看到對方跌於房間地上，神情痛苦，「輪椅反咗，個人瞓咗喺地下，成個人震晒，個樣皺晒眉頭咁，好似好痛苦」。由於她的志願是成為物理治療師，對殘疾相關議題感興趣，遂即時聯想到男友或是痙攣發作。

女生指，男友跌倒的經歷令她非常心痛，同時亦讓她認定對方。（《我存在的時間》劇照）

她補充指，痙攣是一種在脊髓損傷者身上普遍會發生的情況，發作時患者身體會不由自主地抽動，特別是有外物刺激的時候。不過痙攣也有分程度，「輕微嘅冇大問題，反而可以減輕肌肉萎縮，但係嚴重者可以對日常生活造成好大嘅影響，亦可能造成劇痛，要用藥物控制」。

想到這裏，女生即推門進內，當刻跌在地上的男友面有難色，「我哋兩個好尷尬」。扶起男友後，仍跪在地上的她下意識用力擁抱男友作為安慰，「佢初頭有啲僵硬，但過咗幾秒之後就攬返住我，輕輕掃一掃我個背脊，好溫柔咁講『我冇事呀』」。

女生表示，知道男友當刻承受很大痛楚，「但係佢都一直露出逞強嘅笑容」。正正因這次經歷，令她清楚知道，「呢個男仔係值得我好愛好愛嘅」，同時也讓她明白，「一齊走呢條路唔係一件易事。其實肢體傷殘者唔只係要坐輪椅，仲有伴隨一生」。

不少網民看過帖文都為樓主及其男友送上祝福，「祝福你哋，條路唔易行，但只要攜手衝過難關就可以得到幸福，加油」、「活在當下，我相信你揀得呢個男仔做男朋友，必有佢過人之處，既是真愛，就勇敢地互相扶持走下去」。

另有網民認為樓主年紀尚輕，有人甚至說不看好她與男友的感情，「你仲係中學生，大把世界，有更好嘅選擇。堅持到一陣可能得，講到長遠嘅話，又有幾多個做到。唔係話你唔掂，但真係要諗好多嘢，現實真係好現實，所以希望諗清楚」。

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