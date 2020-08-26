本土情懷「小巴牌口罩」周五預售　獲始創手寫小巴牌麥師傅支持

口罩的「花臣」愈來愈多，除了不同的顏色，更開始有不同的圖案，而且非常富有本土特色，港產口罩品牌「獅子山團隊」和小巴牌設計始創人麥錦生師傅合作，把小巴牌印在口罩上，這款充滿香港特色的口罩將於本月28日（星期五）在網上預售。

這個小巴牌口罩上將會佈滿不同紅藍色字寫成的小巴牌圖案，當中有地名，也有潮語。（生活日常 ShopDaily fb圖片）

「生活日常 ShopDaily」在facebook公布小巴牌口罩預售的日子，帖文指獅子山設計團隊當初設計時希望可以保留小巴牌的本土文化，但一時忽略了小巴牌原來是由麥錦生師傅設計，並由巧佳廣告製作有限公司註冊相關版權，後來獅子山團隊和麥師傅溝通後，麥師傅相當支持此計劃，因此促成「本土文化Crossover」。

圖中可見，這個小巴牌口罩上將會佈滿不同紅藍色字寫成的小巴牌圖案，當中有地名，也有潮語，例如「吾系宅男」、「OMG」等等，麥師傅也為口罩特製獨一無二的「獅子山口罩 Lion Rock Mask」字款，加在口罩上面。

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小巴牌口罩將於本月28日（星期五）中午12時正預售，共預售1500盒，每盒$89，有30個獨立包裝口罩。另外，亦推出「特別版小巴牌口罩連鎖匙扣套裝」300套，包括2盒小巴牌口罩和指定小巴牌鎖匙扣一個，優惠價$195。發貨日期為9月14日至21日。

口罩規格：

尺寸：17.5cm x 9.3cm

ASTM F2100-11 Level 2

BFE，PFE ≥ 99%

Delta P < 4