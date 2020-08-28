梁望峯寫書29年意興闌珊　宣布封筆告別實體書：出版市道極度恐怖

文：梁望峯 這是一篇告別文。 這兩三年，我有幾個寫作的朋友，決定不再寫下去了，原因現實而殘酷，在香港，作為一個創作人，收入隨時比不上一個新入職的麥當勞員工，很多本來銷量不俗的作者不再獲得出版機會，亦不乏有作者已經連續很多個月零收入，真的捱不下去了。 但當時，我依然覺得，我會堅持下去。

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直至後來，發生了更多事，大眾書局全線撤出香港，台灣幾家誠品也熄燈了。在未來三年，我本來已雄心壯志定下了出版36本書的計劃。然而，在如今出版社形容為「極度恐怖」的市道下，我的出書計劃也無法如期進行，由36本銳減至18本，再由18本砍至9本。甚至乎，我懷疑明天一覺醒來，可能連出書機會都沒有了……是啊，這可不是個笑話，尤其我經歷過當年稱霸全港的大型出版社一夜結業消失的事件，沒什麼是不會發生的吧？我的心情長期受困擾，愈想愈灰暗，明知真的撐不下去，無法繼續了。

大眾書局全線撤出香港。（資料圖片）

當然，我也反覆鼓勵過自己無數次，不如再等一會，或者，書市真會好轉？

等下去，只是恍如買了一張中六合彩就坐著等中頭獎般的僥倖心態，死命抱着一絲希望一線轉機。但問題是，我待在出版界太多年了，寫作這條路，一路走來，我應該比很多人更有資格說，僥倖的心態實在無須要有，也最好別要有。情況是會每況愈下的，等下去沒曙光，一線，也沒有。

所以，我叫自己還是不要勉強下去了，寫書寫了廿九年，萌生去意也不是一朝一夕，但沒有任何一次，比起這一次更強烈。橫豎，跟我同期出道的作者，至今一刻還在寫的，一隻手已數完。我總算比很多人堅持得更久了，現在離開也算是超額完成，不是嗎？

梁望峯寫道，寫書寫了廿九年，萌生去意也不是一朝一夕，但沒有任何一次，比起這一次更強烈。（梁望峯FB圖片）

再加上，我老婆CC開始做一些網上小生意，極需要有人幫忙，正好給了我一個褪下火線的充足理由。我也準備好跟出版社請辭，甚至，連說詞也度好了，不外乎是靈感枯竭寫不出來了啦、我想學曹雪芹寫一本紅樓夢之類的……但其實，我不交稿又誰奈我何？總而言之，各項藉口都是廢話，我只是不再寫書了，從此封筆，就這樣。

我也不想學那些，倒數十天營業、即將光榮結業的老店，惹來食客一大堆，又打咭又出網上RIP哀悼文之類的。令我反感的是，店子平日照常營業時不見得你有心去支持，人家瀕死的一刻才走去哭喪，實在太矯情。我才不屑做這些，只想連個甚麼文壇告別作也沒有，不用大鑼大鼓，不用臨走撈一筆，讓我一個人安靜離開，便可。

是啊，趁現在，我尚算是一個從未試過讓出版社虧本的作者，仍可以揦番拃沙，型型地講一句：「不是你飛我，是我飛你啊！」心態上還是滿優越的。

直至一天，跟女兒小C去海邊遊玩，極愛朱古力雪糕的她，吃完手上那一枝甜筒尚未夠，要我將我那半枝都給她，見她滿口滿面都是朱古力，一副饞嘴但已飽得吃不下的樣子，便勸她一句：

「吃不下，就別勉強啦。」

「我想勉強啊！」

我笑了，這只是一個不懂遣詞用字的小孩的一句快語，可是，慢慢地我的笑容便沒了，凝望眼前的夕陽，心中感觸萬千。

其實，我也想勉強啊！

----我想勉強，做我最擅長而又做得最快樂的事。

只要做着的是自己真正喜歡的事，就算再勉強也不覺苦，因為，逞強的你，只會不自覺的努力提升自己，愈戰愈強，過程極之艱辛但達成後只會更痛快。相反地，做着一些既不喜歡也不勉為其難的事，那些事在你心裡份量太輕了，不痛不癢的，叫你俾啲心機只會令你嗤之以鼻，做多了也覺得自己倒蝕了給它。不上心的你，不會刷出任何存在感，最後，你只會成為一個得到三餐溫飽但內心極度貧乏的人，每一天起床也覺得自己又要浪費多一天，那才是真正的人間地獄。

即使，對出版這一行，我仍是抱持著頗為悲觀的預測，也再無長遠的願景，但那又怎樣，鬼叫我真的喜歡寫嘢啊！問問自己，難道脫離出書行列，我真的能夠一個字也不寫了嗎？答案是不會，以我這種直話直說的魔性，不寫比寫更難受。那麼，我又為什麼要為了偶一為之的氣餒和情緒低潮而一走了之？

我知道了，我必須勉強自己寫下去。

（梁望峯FB圖片）

我慶幸自己仍未跟出版社講出那個劈炮唔撈的計劃（多虧有這場疫情，根本沒機會跟編輯們坐下來好好開一次會），我知自己必須轉換到書商的視角，我會告訴他們，我明白經營有多困難，所以沒關係，少出幾本書，每一本書的質素再提升一點，但願贏得更多讀者的關注和支持。

對，這不是個人英雄主義的時代了，打逆境波就得更團結，跟整個團隊緊密配合，才能製造雙贏局面。更何況，當書市勢危，正好就是測試一個人是否真正喜歡寫作、抑或只享受「作家名銜」的關鍵時刻。我屬於前者。有機會繼續寫，有機會繼續發表，有讀者愛讀，我便得繼續。直至，戰鬥到最後一刻！

要向我親愛的老婆CC說聲抱歉，我恐怕無法做到答應妳的，為妳搬貨和做運輸了（但我會替妳找到優質的運輸公司，請放心創業），只因我有更大的職責，要為這個世界留下更多更好的作品。又或者，總有一本書內的其中一句，恍如小C那句「我想勉強」一樣，一句話已足以改變一個人的命運。

我教了小C很多，小C也令我學曉了重要一課：原來人還是可以勉勉強強做自己一路呻辛苦但又一路暗爽的事！今天，是小C滿4歲生日，我特意為她建了一個全新的寫作平台，作為我這個爸B送她的生日禮物，祈願她快高長大、健健康康！別要那麼不聽話哦！

CLS，有排忙，好辛苦，但我鍾意！

本來，這是一篇告別文。現在，卻變了一篇立誓要寫下去的勵志文。但回心一想，這也是一篇告別文，我要告別那個負能量的自己，重新出發。

一切，圓於一念，對不對？

謝謝小C，Love You！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）