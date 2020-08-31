泰性感索模最愛Iron Man　Hottoys收藏量唔簡單　性感合照好搶眼

Iron man（鐵甲奇俠）並非男士專利的喜好！泰國1名美女模特兒同樣喜歡玩Hottoys及儲Iron man公仔，收藏品更可以塞滿一大個櫃！泰模Maming （Minggomut Maming Kongsawas）以樣子標緻及身材豐滿而吸引大班粉絲，除了IG上的性感福利照令人印象深刻之外，她擁有的Hottoys藏品多到令許多男士羨慕！

泰模Maming （Minggomut Maming Kongsawas）以樣子標緻及身材豐滿吸引大班粉絲，喜好更是收藏Iron man的Hottoys figure！（IG「mamingmodel」圖片）

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Maming居於泰國曼谷，在facebook擁有逾85萬人追隨者，在網上相當有名氣。身為Model的她，身材當然夠晒標準，還有超重壓迫感、即使穿什麼都難以掩蓋得住的傲人上圍，加上標緻五官之後，足以令人明白到她為何有超強人氣！

不過，Maming較其他美女模特兒更特別之處，是她曾經上載數張在幾排Iron man Hottoys Figure前拍下的照片，並表明自己喜愛收藏Iron man公仔，令很多有共同喜好的男粉絲都成為她的追隨者！

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一個眼神就能傾國傾城的絕美泰妹 103萬粉絲IG網紅是碩士學霸！（IG「mookpichana」圖片）

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清爽系短髮泰妹五官標緻 仲有鄰家女孩Feel 拍日系寫真堅似日妹（IG「fangko_ok」圖片／香港01製圖）

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圓框眼鏡散發傻萌氣質 泰國網紅吸55萬粉絲 最勁其實係身材！（IG「kwan.lc」圖片／香港01製圖）