小一女疑被逼背圓周率後50位未係最誇？台虎爸更恐怖行為激嬲網民

8月31號是台灣的開學日，不少學童要跨入學習的下個階段，由幼稚園進入小學學習新的知識。老師在學生體驗團體生活前都會與家長溝通了解學生的個性或學習狀況，一名台灣虎爸就表示自己的女兒已經會背「圓周率後50位數」，且希望她能再記熟元素週期表，但這貼文引來許多網友論戰。

一名台灣爸爸在「爆廢公社」PO文分享，女兒正要升上小學一年級，他貼出一張小紙條，原來這張紙條是班導師希望家長能描述小孩狀況、希望老師提供協助的資訊。這位爸爸就在與班導師溝通討論的紙條上表示女兒的記憶力超群，「可以背出圓周率後50位數」，這讓許多網友相當吃驚，但沒想到他更期許女兒能在一年級上學期就記熟「元素週期表」，引發網友熱議。

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網友們紛紛留言表示「現在背那個幹嘛啦…給小孩徒增壓力喔…」、「背的滾瓜爛熟現實生活是會用到？」、「小一要教元素週期表？雖然小孩記憶力是很好，但是提早背這個是有什麼好處嗎？人生又未必會用到…」、「會背3.14159後50位數要做什麼啦」。

也有網友狠酸「要不要叫老師教微分方程？」、「填鴨式教育的家長真可怕」、「揠苗助長妨礙學習的家長，正值心智發展求知慾旺盛的年齡，你要他把那種現在用不到的東西背起來幹嘛」。

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不過也有其他家長認為「如果小孩不是被強迫且自己願意的情況下有什麼問題嗎？」、「小孩自己願意的話我覺得很棒」、「我的作法是順其自然，但是你這個爸爸也不賴，對孩子有期許，也是為孩子好」。

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