BNO居英權｜英議員倡讓港人重新申請BNO　附入籍方法＋8大須知

【BNO居英權/重新申請/政策】北京推行「港版國安法」引起國際關注,英國早前已提出英國國民(海外)護照BNO升級方案,而英國國會議員、自由民主黨卡邁克爾(Alistair Carmichael)提出方案,建議重新容許香港居民申請BNO,並擴大「居留權」。

(資料圖片)

下載「香港01」App,即睇城中熱話

英國7月公布BNO「5+1」擴權方案,持有BNO港人2021年1月起可申請,符合條件就可以申請成為英國公民,方案詳情如下。

即睇用BNO移民英國方法 + 8大須知 ▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

不過英國內政部8月初更新了BNO政策,或會影響申請資格,想申請的話要考慮多一重了。

BNO新政策如下(點小圖放大看)▼▼▼

英國自由民主黨倡重開BNO申請予港人

至9月,BNO又有新消息。英國自由民主黨昨日(9月3日)在該黨網站刊登題為「Hong Kong Security Law: two months on(香港安全法:兩個月)」文章,指該法被形容是香港的「喪鐘(death knell)」,又引述法律觀察員和人權倡導者說《港區國安法》會永久破壞「一國兩制」框架承諾的自由和權利。

英國自由民主黨又說,歡迎英國政府加大BNO簽證權利,但認為並不足夠,因為會留下許多年輕香港人,而他們是爭取民主的核心,故該黨國會議員卡邁克爾(Alistair Carmichael)提出了法案,要求重新讓香港人申請BNO。

建議重新申請BNO方案如下▼▼▼

該法案將於10月23日在議會二讀。英國自由民主黨強調,「現在是時候要加強與香港站在一起」(It is time to step up and stand with Hong Kong),英國政府須確保無遺漏任何人(The UK government to ensure that no one is left behind)。

自由民主黨在英國下議院650席中只佔11席,議席數量排第4。

中國指或推反制措施

英國推出BNO擴權方案後,中國已表明或推出反制措施。而中國駐英國大使劉曉明指出,中國未來不會將BNO視為合法旅遊證件。

中國駐英國大使館發言人亦強調,所有香港中國同胞,不論其是否持有「英國屬土公民護照」或者「英國國民(海外)護照」,都是中國公民。

BNO問題再引起熱論,如果想續領BNO,可按以下做法續領,但記得看看申請條件、申請步驟、相片要求、文件寄送到英國方法,以及副簽要求。

BNO申請條件 + 續領方法

(資料圖片)

目前 BNO 申請條件

1、BNO 是港英政府的產物,因此在 1997 年回歸後出生的朋友,便沒有申請的資格。 2、BNO 身分為終身有效只要在 1997 年前,曾申請過 BNO 的人,就算 BNO 過期多久,甚至是不見了,也有資格續領。 3、如果你在 1997 年前出生,但當時沒有申請 BNO,其實還有一個機會。就是擁有 BNO 的家長,如果曾經在護照的「included child」中,填寫了你的名字的話,就可以申請。

續領BNO步驟

曾申請BNO的人,可按此網上續領BNO,申請步驟大多是選擇題,5至10分鐘就能完成,之後以 Visa 或 Master 信用卡付款,並上載個人相片即可,詳情如下圖:(按小圖放大看)

👇👇👇 BNO 申請步驟(按圖放大睇)👇👇👇

+ 8 + 8 + 8

相片要求

現時可以直接在系統上載證件相,但要注意需用 jpg 檔案格式上傳。官網上明確說明自拍證件相要求,以下幾點大家記得留意!

不過就算照片有問題,上載照片後,系統也會作出有關提示,毋須擔心。

完成表格後會列出所需寄回英國的文件,一般有以下幾項:

1﹑原本的 BNO 護照(未剪角),如遺失或被盜,需網上報失底在系統中填寫 LS01 表格(被盜的話要領取報失紙) 2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本 3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本(每一頁,包括封面封底),或可以把護照正本(如特區護照)寄去申請 4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件,如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等 5﹑個人和父母(如有)的出世紙雙面彩色影印本

更多副簽、申請要求,可看:BNO 續領寄件│BNO 文件寄英國最抵方法 FreightAmigo寄 BNO 教學

同場加映:中國糧食危機?習近平制止餐飲浪費 中國糧食實況一文看清

中國推動「惜食」,國家主席習近平指示要堅決制止餐飲浪費行為。國家領導人高調反對浪費食物是美德,但亦令市場憂慮中國是否出現糧食危機。《香港01》綜合中國糧食官方數據整理出多個圖表,讓大家了解清楚中國糧食現況。

▼▼▼ 10張圖看清中國糧食現況 ▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

餘下2張中國糧食情況圖可看:

習近平制止餐飲浪費 10張圖看清中國糧食實況 今年夏糧產量增?