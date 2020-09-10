老主人命懸槍口下　都柏文犬捨身撲向劫匪遭射穿背

南非豪滕省（Gauteng）布拉克潘鎮（Brakpan）58歲男子雅格（Loodewyk De Jager）上周二（1日）到銀行提款後駕車回家，在寓所的大閘前突然走出兩名持械男子，其中一人擎槍指向雅格時聲打劫，雅格的兩隻都柏文犬（Doberman）「尼基」（Niki）與「杜威爾」（Duiwel）即時衝出來護主，混亂中「尼基」中了一槍，幸好未有擊中要害，而匪徒則事敗逃去。

閉路電視拍到，雅格當日駕車抵達閘門外，兩名持械男子突然從後方一輛白色私家車內跑出，並擎槍指嚇雅格逼交出財物，其時雅格的孫女剛好打開閘門，原本準備迎接主人的兩隻都柏文犬立即撲向匪徒，糾纏間尼基中槍，而劫匪眼見事敗慌忙驅車逃去。

雅格稱：「兩名劫匪先是過來敲我的車窗，搶走車匙，我暗忖讓他們奪走車子吧，反正有買保險，但他們後來問我：『到底錢藏在哪裏？我知道你身上有錢』，因此我猜他們早已把我盯上了。」

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接受手術縫了14針

雅格表示，幸好孫女剛巧帶著兩隻愛犬來迎接他，否則他性命堪虞，「其中一個劫匪被撲倒在地，他情急之下開了三槍，一槍擊中尼基，一槍驚險地擦過我孫女的腳邊，一槍則射向天。」

事後經獸醫檢查，證實尼基的背部被子彈射穿了，幸未傷及要害，接受手術縫了14針已無大礙。雅格很感激尼基勇敢捨身保護，「尼基很勇敢，救了我一命，畢竟匪徒隨時可以開槍射殺我。尼基現在情況很好，壯健且充滿活力，感謝上帝，我們都避過了一劫。」