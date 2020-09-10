4歲男童食提子鯁喉窒息亡　醫生教2招解決　高危食物仲有呢啲

小朋友一向好動，吃飯時也愛活蹦亂跳，但成年人必須提防他們遇上食物鯁喉的情況。日本東京早前發生一宗4歲男童吃葡萄鯁喉導致窒息的意外，幼稚園老師雖在第一時間將男童送院，但已返魂乏術。有兒科醫生表示，遇到幼童哽親時，應盡快確認能否呼吸，並在救護車到場前反覆使用拍背和推腹法。

日本一名4歲男童日前在學校午膳時，不小心被提子鯁喉，導致窒息死亡。示意圖。（Kasey McCoy/Unsplash）

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事發於周一（7日）下午約1時，日本東京都八王子市某幼稚園的女教師，發現一名4歲男童表情痛苦，估計吃了校方提供的葡萄後鯁喉。她隨即採取應急措施，並急召救護車將男童送院，惟急救後證實不治。

東京都警方初步調查後，推斷男童應被葡萄噎到，導致窒息死亡。涉事幼稚園園長就事件致歉，並稱校方提供的葡萄直徑約3厘米，每名幼童獲發3顆，在午膳時一起食用。

據日本小兒科學會表示，2013年也曾有1歲半男嬰被葡萄噎死的案例，由當地專家組成的中央政府會議上，提到應避免讓幼童進食具鯁喉風險的葡萄。當地小兒科醫師山中龍宏指出，若要餵幼童吃像葡萄般又大又硬的食物，必須先切成一小塊。

本港兒科醫生梁永堃接受《香港01》查詢時稱，4歲以下的幼童容易出現食物鯁喉，除了葡萄，所有難以咬開的食物均屬高風險，包括果乾類如芒果乾、花生，植物種子如太陽花籽，以及爽脆的水果，例如蘋果。他指出，成年人可注意孩童進食時會否不停咳嗽並作嘔，一旦發生意外，應先致電999，並按小朋友狀態施救。

按圖睇幼童食物鯁喉急救法▼▼▼

消防處「任何仁」謙烈治急救法教學：

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