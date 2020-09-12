重男輕女丨阿媽逼港女追仔報答奶奶　生完一胎嫌唔夠：生多個就得

現今社會重視男女平等，但重男輕女的思想仍深深影響着上一代。有港媽日前於討論區發文訴苦，指親生媽媽仍有守舊思想，認為婚後必須生仔才算「對得住奶奶」及保住婚姻。當港媽誕下一名兒子後，其母又不斷催促繼續追仔，甚至直言「生多個就得啦」，令她感到非常厭煩。

有港媽大呻母親不斷催促她「生仔」以報答奶奶，令她感到非常厭煩。（《BB來了》劇照）

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該名港媽以「重男輕女的媽媽」為題於親子王國討論區發文，指她剛懷孕仍未知道胎兒性別時，曾向母親表示可能懷有女兒，但重男輕女的母親即要求她無論如何也要誕下兒子，「佢就話一個唔夠二個，二個唔夠三個，總之點都要生到仔為止」。

港媽指，母親認為「生仔」才能報答奶奶，曾稱「你奶奶咁惜你，你生唔到仔你點對得佢住」，又指因港媽的丈夫是獨生子，如未能誕下兒子有機會影響婚姻關係，「佢同你離婚都會」。

相比自己母親，港媽指奶奶對抱孫的態度大不同。（《BB來了》劇照）

之後港媽如母親所願誕下一名兒子，未料母親仍未收貨，不斷催促她「追多個仔」，日前更抱着長孫對港媽說：「好彩你第一胎生到仔，生多個就得啦。」港媽聞言直指感到「十分煩」，表示懷孕時已感到極大壓力，又擔心胎兒健康，但幸好她生於現代社會，「可以絕育，自己選擇生幾多個，咁諗都無咁唔開心」，故早已決定生兩個就「收工」。

港媽又分享指，母親當年也是誕下兩女後冒險追仔，「佢自己都話，生仔係找命搏，最後一個照到係仔先肯生」。而相比自己母親，港媽指奶奶對於抱孫的態度大不同，不但待她非常好，又早已答應會幫忙照顧孫兒。除此之外，奶奶於港媽誕子後，更每個月給3000元「奶奶及尿片津貼」予其丈夫，又會給500元作為現時全職湊B港媽的零用錢。

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不少媽媽網民看過港媽的帖文都批評其母親思想守舊，認為「仔女都係上天安排」、「重男輕女嘅思想落後啦，同埋生女都可以好貼心同孝順」。另有網民認為，生兒育女也要考慮個人經濟能力，不應因別人一句說話而被影響，「做女人真係唔可以冇思想，唔通真係嫁咗俾佢個仔連思想都冇埋咩」、「唔使聽人講，睇自己能力、負擔」。

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