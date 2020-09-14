武界壩無預警放水4露營客溺斃　台電指設備老化　向家屬送慰問金

台灣兩個家庭在溪流旁露營，上游的武界壩突然無預警放水，造成4人被暴漲溪水沖走，包括2名大人2名小孩。事件後大眾都關注大壩突然放水的原因，更傳出是因為老鼠等動物入侵，誤觸閘門開關，不過台電其後澄清已經排除這個可能。

出事的是武界壩的6號閘門。（台電圖片）

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事發在仁愛鄉武界部落知名景點「一線天」附近濁水溪的一條支流，兩個家庭6個人在溪流河床位置露營，在13日凌晨4時許，上游的台電萬大發電廠突然放水，當時除了其中一名媽媽在車上睡覺，其餘在河床露營的5人都被水流沖去，一名爸爸奮力爬上岸，倖免於難，但其他的2大2小就遭大水沖走。

事件中的死者包括48歲陳姓女子和其7歲兒子，以及53歲盧姓男子和其12歲女兒。當局已在該處設警告標示，表示不要進入溪中以確保安全。

事後大壩為何會突然放水引來大眾關注，外界傳出因為山區老鼠、蛇類動物多，懷疑是這些小動物闖入控制箱，啟動閘門開關而肇禍，不過台電今日（14日）表示已經排除動物入侵造成誤觸開關的情況。

有傳因為老鼠等動物入侵，誤觸閘門開關，導致無預警放水，不過台電其後澄清已經排除這個可能。（資料圖片）

台電表示，這是有史以來第一次遇到閘門自動開啟，初步判斷是因為設備老化，導致傳輸電纜迴路絕緣有問題，造成閘門自動開啟，台電發言人張廷抒表示已緊急更換靈件，在進一步釐清情況後會提交報告，並將向罹難者家屬致送慰問金。

另外，南投地檢署因涉嫌過失致死罪帶走一名台電姓蘇的值日技術員，以及姓許的閘門課長以證人身分協助調查，後來蘇男獲准以10萬台幣（2.65萬港元）保釋。

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